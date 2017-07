P&G, IBM, NIELSEN, ACCENTURE, SAP, LILLY, ERICSSON, LESWORKING se alían para la diversidad y la inclusión en la World Pride 2017

La iniciativa ha sido liderada por Óscar Muñoz, con más 17 años de experiencia como Consumer Insights Manager en Procter & Gamble Europe y líder responsable de las acciones que han llevado a Procter & Gamble a ser número uno en el ranking EMIDIS de empresas que mejor trabajan la diversidad LGBT en el momento de mezclar negocios con placer y marcar la diferencia en el proceso. Muñoz es también Co fundador y uno de los coordinadores de REDI,la Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGBT/COMUNICAE/

La iniciativa ha sido liderada por Óscar Muñoz, con más 17 años de experiencia como Consumer Insights Manager en Procter & Gamble Europe y líder responsable de las acciones que han llevado a Procter & Gamble a ser número uno en el ranking EMIDIS de empresas que mejor trabajan la diversidad LGBT en el momento de mezclar negocios con placer y marcar la diferencia en el proceso. Muñoz es también Co fundador y uno de los coordinadores de REDI,la Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGBT

Son cada vez más las Pymes y Grandes empresas que se esfuerzan en integrar a sus empleados abordando el problema con variedad de programas y acciones implantadas con el fin de incluir a sus empleados/LGBT. Un porcentaje significativo de corporaciones son conscientes de los beneficios tangibles e intangibles que arroja como resultado tanto a nivel de Capital Humano (RRHH), para el agente empleador en forma de productividad y para el negocio en forma de ganancias.

En lo referente a Recursos Humanos, es imperativo que las empresas puedan alinear de formal real y sincera los valores con su reputación como marca empleadora, lo cual se traduce en una mejor atracción y retención del talento. En cuanto a la productividad, será importante recordar que un 10% de los empleados/as podrían ser LGBT y que el hecho de no visibilizarse como tal ante sus colegas de trabajo, managers, subordinados, clientes, etc. Hace que estos empleados se sientan insatisfechos, lo que conduce a un menor compromiso con la empresa, como lo ha demostrado un estudio de la universidad de Exeter, UK recientemente.

Trabajar la diversidad e inclusión LGBT resulta en beneficios tangibles que se traducen en negocio para las empresas. Oscar Muñoz, Co Fundador y Coordinador de REDI.

EL MITO

Existe además el mito de que esto es un tema que corresponde al ámbito doméstico ‘lo que cada uno haga en su casa no es de incumbencia para la empresa’ y que ‘ya existe una ley de igualdad y no hay nada más que la empresa deba hacer’EXPLICA MUÑOZ. Actualmente Oscar realiza un estudio en colaboración con el grupo de investigación ‘Antropología, Diversidad y Convivencia’ de la Universidad Complutense de Madrid y la empresa de investigación de mercados IPSOS y los datos aún son alarmantes y se ve claramente que no es un problema del entorno individual porque afecta a las empresas, a la comunidad en general y la economía nacional y regional.

WORLD PRIDE 2017

LAS OCHO DIVERSAS E INCLUSIVAS

P&G, IBM, NIELSEN, ACCENTURE, SAP, LILLY, ERICSSON, LESWORKING

Oscar Muñoz lidera esta iniciativa en la que participarán más de 150 personas que trabajan en pro de la Inclusión y la Diversidad, RRHH, Responsables de Felicidad, Embajadores de la Diversidad y la Inclusión de estas 8 empresas que han decido ser coherentes con lo que dicen y hacen, se atreven por fin a ir sin máscaras y bajo el paraguas empresarial demostrar que es posible Vivir, Sentir y Actuar de forma honesta y coherente

Para más informaciónEn caso de más información se pude llamar aOscar Muñoz Co Fundador de REDI y responsable de llevar en grupo a las 8 atrevidas el día sábado 1 de julio al desfile del orgullo gay de Madrid. World Pride 2017.

Escríbenos y nos encontramos sobre el terreno o simplemente para coordinar una entrevista con Oscar Muñoz o algunos de los ejecutivos de las empresas participantes.segundas personas

Contactos:

Oscar Muñoz: https://www.linkedin.com/in/oscarmunozhernandez/

e-mail: oscarpersonal@hotmail.com

Whatsapp: +34 645 24 90 46

Twitter: @REDI_ES & @pteridodactilus

Mónica Sahmkow

Responsable de Prensa

PPS – www.NohelisBSB.com

Mónica: latamandspain@gmail.com

www.Latamandspain.com

Twitter: @LatamToEspana

Blog: https://latamtoespana.wordpress.com/

Nohelis Ruiz Arvelo

Personal Positioning Strategy (PPS)

Networking & Personal Branding

www.NohelisBSB.com

Linkedin: https://es.linkedin.com/in/nohelisruizarvelo

Twitter e Instagram: @NohelisRuizA

Whatsapp: +34644720677

Fuente Comunicae