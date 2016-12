Pasión TR, el balance y retos de Carretillas TR

En una entrevista con Xavi Cabané, director general de Carretillas TR, explica y valora el presente y el futuro de la empresa para el próximo año.



¿Cuál es la valoración de este año 2016?

Ha sido un buen año a nivel empresarial. Hemos crecido a nivel interno mediante una nueva organización del método de trabajo para mejorar aún más nuestro contacto con el cliente. A nivel externo, ya se nota que poco a poco salimos de la crisis y nuestra finalidad es consolidar nuestra posición y, después, aspirar a seguir creciendo. Siempre teniendo en cuenta nuestras posibilidades como empresa.



¿Qué logro destacarías este 2016 como uno de los más importantes?

Una de las cosas que destacaría como fundamental es la mejora del sistema organizativo a nivel interno. Somos una gran empresa con una dilatada experiencia e historia y, a veces, es necesario reestructurar el método de trabajo interno para conseguir un buen resultado de cara al cliente y para la propia empresa.

También, destacaría las carretillas Bendi, con las qué hemos cerrado un acuerdo hace poco, y las BYD como las carretillas estrellas y más potentes que dispondremos para el 2017.



¿Qué factores han sido claves en este año para conseguir mejorar las prestaciones de las carretillas?

Las baterías de litio de BYD han sido uno de los descubrimientos técnicos más revolucionarios para Carretillas TR en este año 2016 y, lo seguirán siendo a partir del próximo 2017. Se trata de un adelanto extraordinario ya que su duración es extremadamente larga en comparación al resto de baterías del mercado. Eso implica una ventaja para el cliente porque no debe preocuparse sobre el período de tiempo de cambiar dicha baterías.



¿Cuál crees que es el servicio que Carretillas TR tiene que mejorar?

Queremos potenciar la atención al cliente. Entendemos que el cliente tiene que comprar por lo que él percibe y no por lo que nosotros creemos. Lo más importante es lo que piensa el cliente. Por eso, es importante tener una buena organización interna mediante la creación de un buen ambiente de trabajo, como un equipo de deportivo, donde todos estemos sincronizados con cada tarea a realizar. Es decir, que desde el back office y al front office todo el mundo sea capaz de solucionar cualquier tipo de problema.



¿Para este 2017 cuáles son los servicios a potenciar para la empresa?

El medio ambiente y la gestión de flotas. Desde Carretillas TR, hace tiempo que estamos concienciados con el medio ambiente y tenemos una política de gestión de residuos. El servicio de gestión de flotas son programas GSPs de control remoto incorporados a las maquinarias que permiten controlar con exactitud cada movimiento de la carretilla. Es un servicio externalizado que ofrecemos desde hace tiempo y muy útil para al cliente, el operario y la productividad. Ofrece seguridad, localización, control, etc.



¿Si un cliente no conociera de nada la empresa, cómo y qué le diríais para que os contratara?

Nuestro valor diferencial es la pasión por nuestro trabajo. Una empresa con más de 145 años de historia no es casualidad, sabemos de lo qué hablamos, y la experiencia es un grado en nuestro sector.



Menciona cuáles son los retos para el 2017.

Consolidar el crecimiento interno y consolidar el crecimiento de productos alternativos para las carretillas Bendi y las BYD.

Carretillas TR es una compañía con más de 145 años de historia que tiene un producto para cualquier aplicación para trabajar en terrenos firmes y desiguales, con todo tipo de preparaciones, cargas, pesos, longitudes, ruedas e implementos. Además, ha convertido la flexibilidad y la adaptación a las demandas de sus clientes en uno de los puntos más fuertes de la empresa.

