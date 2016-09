'Paga si quieres' by Made in Me

Este otoño llega la revolución, la sublevación, la transformación, y es que Made in Me, el fabricante de calzado donde se diseñan los zapatos que se van a comprar, lo cambia todo. Con una imagen mucho más sofisticada, ahora, además de disfrutar creando ese par de zapatos que siempre se han deseado, con muchas más opciones y materiales que nunca... Se tiene la opción de pagar sólo si es realmente el zapato que se tenía en mente. ¡Un maravilloso disparate! ¿Listas para comenzar? www.madeinme.es

Este otoño llega la revolución, la sublevación, la transformación, y es que Made in Me, el fabricante de calzado donde se diseñan los zapatos que se van a comprar, lo cambia todo. Con una imagen mucho más sofisticada, ahora, además de disfrutar creando ese par de zapatos con el que siempre se ha soñado, con muchas más opciones y materiales que nunca….Y todo con la opción de pagar sólo si es realmente el zapato que se tenía en mente. ¡No se puede dejar de aprovechar este maravilloso disparate! ¿Listas para comenzar? www.madeinme.es

La temporada estival llega a su fin y, de nuevo, es hora de decirles adiós a las sandalias y zapatos más frescos para renovar el zapatero con las nuevas tendencias en calzado. Nuevos modelos, texturas y colores para encontrar y diseñar el zapato con el que siempre se ha soñado, la pieza única, la envidia del streetstyle. Y todo con la extraordinaria -insólita -opción de pagar una vez que se recibe el pedido en casa, sólo si se está realmente satisfecha, si es la materialización del capricho, si esa obra encanta, si no, pues se devuelve. ¿Quién da más?

Además, la firma se renueva con una imagen más sencilla, sobria y elegante, ajustándose a un público que disfruta de la experiencia que ofrece y trabajando en una mayor interacción del usuario a la hora de crear el zapato de sus sueños.

Made in me

Made in me es el fabricante de calzado femenino donde tú diseñas los zapatos que vas a comprar. De una forma sencilla crearás los zapatos que siempre quisiste o los que necesitas en ese momento. ¡Es facilísimo de usar! Podrás ver el diseño en 3D, paso a paso, y hacer las modificaciones que quieras. Una vez listo lo recibirás en 3/4 semanas, gastos de envío gratuitos.

Los Made in me Shoes se fabrican a mano artesanalmente en España, lo que garantiza su fantástica calidad. Un verdadero lujo desde la talla 33 a la 44, pero si no te convence el resultado la devolución es del 100% del importe.

El equipo Made in me_hecho por mi_ quiere que cada cliente se sienta único y ponga su sello personal y exclusivo al producto a un precio verdaderamente razonable.

En Made in me no se fabrican zapatos, se fabrican sueños, los que siempre tuviste, con zapatos.

