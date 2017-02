Opciones de alojamiento en Asturias

Por sus características, la comunidad de Asturias no se trata de un lugar con grandes metrópolis como suele suceder en muchos lugares con atractivo turístico, donde las playas se encuentran en ciudades con imponentes rascacielos, y esta situación de Asturias no cambiará al menos en el corto plazo. Pero lo anterior no se debe a una crisis económica, todo lo contrario, y es que lo que atrae a muchos turistas a visitar el lugar, es su belleza natural bien conservada, incluso en una misma ciudad podemos notar que el lugar tiene identidad propia. Lo anterior es algo a pensar por un detalle importante a la hora de visitarla, y es el de buscar hoteles en Asturias.

Asturias es una de esas comunidades donde tal vez no sea la mejor idea viajar a modo aventura sin antes investigar un poco, y es que si bien existen hoteles en Asturias, dependiendo de la fecha en que se desea viajar, se hace imprescindible hacer reservas con antelación, de otra manera se podría pasar un mal rato si no se encuentra donde alojarse en Asturias.

Entonces, a la hora de planear el viaje se tiene primeramente la opción de reservar hotel en Asturias. La otra opción, que a su vez hace del mismo alojamiento un atractivo para visitar el lugar es lo que se conoce como alojamiento rural.

El alojamiento rural se trata de un modo de compensar la demanda de hoteles en Asturias, y de la mejor forma: convirtiendo el alojamiento en una experiencia que por sí sola se llevaría la preferencia de muchas personas sobre un hotel. Con esta modalidad se puede alojarse en Asturias en una casa tradicional junto con una o más familias, que pueden ser tanto lugareños como otros turistas.

Lo anterior permite que a la hora de buscar hoteles en Asturias, el alojamiento no solo se convierta en un lugar donde descansar, sino en una puerta a conocer, a vivir y experimentar de primera mano la cultura, fiestas e historia del lugar.

Por supuesto, existe la posibilidad de alojarse en Asturias en una residencia rural solo para el inquilino si es que así se desea, sin embargo, lo que casi siempre va por regla es la falta de comodidades mundanas, como la TV por cable o incluso Internet, en su lugar, uno se encuentra en una casa rústica rodeado de un ambiente natural con bellas vistas y una gran cantidad de historia detrás.