NVIDIA SHIELD presenta sus rebajas de verano

A partir de hoy se podrá obtener un descuento de hasta el 80% en una amplia selección de juegos. El reconocido como Game of the Year, The Witcher 3 o el adictivo Dead Island Riptide se encuentran entre la selección de títulos "en rebajas"

NVIDIA ha anunciado hoy el comienzo de las rebajas de verano en la plataforma de juegos GeForce NOW. A partir de hoy, 22 de Junio, hasta el próximo 25 de Junio, los miembros que estén dados de alta en el servicio de videojuegos en streaming de NVIDIA Shield TV, podrán disfrutar de ofertas de hasta el 80% en una amplia selección de juegos.

Títulos como el premiado The Witcher 3: Game of the Year, que ofrece un vasto mundo por explorar y miles de secretos por descubrir, o el reconocido juego de supervivencia Dead Island Riptide: Definitive Edition, en el que se deberá escapar de hambrientas hordas de zombies, y muchos otros juegos, se suman a estos tres días de promoción.

El servicio GeForce NOW, es una característica exclusiva del streamer NVIDIA Shield TV. A través de éste, los miembros pueden acceder a juegos que están siendo ejecutados en ordenadores equipados con la última tecnología y retransmitirlos en la pantalla del salón a través de Internet.

La NVIDIA SHIELD es uno de los reproductores en streaming más potentes del mercado. Con el procesador Tegra X1 dispone de la potencia necesaria para retransmitir y reproducir contenidos en resolución 4K y a 60 cuadros por segundo. Como sistema operativo incorpora la versión más actualizada de Android, Android 7 o Nougat, lo que le da acceso a todas las aplicaciones disponibles en Google Play. Sus mandos, uno para videojuegos y el otro para navegar por la interfaz, están diseñados con visión de futuro, e incorporan micrófonos para poder utilizar nuestra voz en la búsqueda de contenidos. El gran elemento diferenciador entre Shield TV y otros competidores, a parte de la reproducción en 4K, 60 FPS y HDR, es la plataforma GeForce NOW, exclusiva para el streamer de NVIDIA.

Selección de juegos en Oferta

The Witcher 3: Game of the Year – 50%

Mad Max – 66%

Homefront The Revolution – 66%

Shadow Warrior 2 – 25%

Resident Evil Revelations 2 – 50%

Metro Last Light Redux – 75%

Massive Chalice – 80%

Dead Island Riptide Definitive Edition - 66%

Para más información, está disponible la página oficial de NVIDIA.

