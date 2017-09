NVIDIA lanza los controladores para Project Cars II y la beta de Call of Duty: WWII

Los usuarios de GeForce Experience podrán descargar los últimos drivers, disfrutar de las tecnologías Ansel y ShadowPlay Highlights en nuevos títulos de PC y participar en el sorteo de 50.000 copias de Tierra Media: Sombras de Guerra/COMUNICAE/

Los usuarios de GeForce Experience podrán descargar los últimos drivers, disfrutar de las tecnologías Ansel y ShadowPlay Highlights en nuevos títulos de PC y participar en el sorteo de 50.000 copias de Tierra Media: Sombras de Guerra

NVIDIA ha anunciado el lanzamiento de los nuevos controladores Game Ready, que ofrecen soporte para dos de los juegos de PC más esperados: Project Cars II y la beta de Call of Duty: WWII. Entre los contenidos de los nuevos drivers, destaca la optimización para jugar en VR a varios títulos: EVE Valkyrie: Warzone, la beta abierta de From Other Suns, y Project Cars II. Además, los nuevos Game Ready están preparados para próximos lanzamientos como Total War: WARHAMMER II, Forza Motorsport 7, FIFA 18, Raiders of the Broken Planet, y la beta abierta de Star Wars Battlefront 2.

Por otro lado, la tecnología Ansel, que permite sacar fotografías dentro de los videojuegos, ahora es compatible con Raiders of the Broken Planet, el nuevo shooter de MercurySteam. Los jugadores podrán colocar la cámara en el lugar deseado, aplicar filtros y compartir sus instantáneas en redes sociales.

Con los nuevos controladores, ShadowPlay Highlights ha sido incluida en dos nuevos títulos: Raiders of the Broken Planet y Paragon. Con esta tecnología, que graba en video de forma automática las jugadas destacadas de la partida, los usuarios podrán luego editar sus mejores momentos y compartirlos en redes sociales.

Otro añadido, para el juego EVE Valkyrie: Warzone, es la inclusión del Multi-Res Shading (MRS), tanto en la versión de escritorio como en VR. El MRS, procedente del paquete NVIDIA VRWorks SDK, es una novedosa técnica de renderizado para VR que ofrece una considerable mejora de rendimiento del PC, por encima del 51%.

Para finalizar, NVIDIA ha anunciado el sorteo de 50.000 copias de Tierra Media: Sombras de Guerra entre los usuarios de GeForce Experience, que tendrá lugar el próximo 26 de Septiembre

Fuente Comunicae