Nuevo Lanzamiento Biolage: R.A.W, la nueva generación natural para el cuidado del cabello

Es un placer para mí enviaros la información del último lanzamiento de BIOLAGE: R.A.W, la nueva generación natural para el cuidado del cabello.

La nueva gama, compuesta por tres líneas que dan respuesta al cabello dañado, sin volumen y seco, contiene más de 20 ingredientes naturales; entre un 70% y un 100% de ingredientes de origen natural; 99% biodegradable, y sin colorantes, sin conservantes, sin parabenos y sin sulfatos. Además, la nueva gama R.A.W, mantiene un fuerte compromiso con el medio ambiente, ya que usamos ingredientes de comercio justo y envases reciclados/reciclables.

R.A.W no sólo quiere dejar el menor impacto en la tierra, sino que gracias a sus ingredientes, el cabello obtiene lo mejor de las propiedades naturales, como la cáscara de Quinoa, miel, bayas de goji o el Kiwi, entre otros.

Una forma de cuidar tu melena con resultados profesionales, vivir una experiencia sensorial por los aromas y contribuir a llevar una vida más eco-friendly.

No hay duda de que Biolage R.A.W. es una verdadera innovación. Simplemente, no existe nada igual. Pero el cuidado del cabello que es bueno para tí y para el medio ambiente no es nuevo para nosotros. Biolage se lanzó en 1990, cuando el fundador de la marca Arnie Miller vio que la naturaleza podía ser aprovechada para proteger y nutrir nuestro cabello, manteniéndola en su estado más natural. Los estilistas de todo el mundo estaban encantados. Así empezó una línea de cuidado del cabello inspirada en la naturaleza, mientras que al mismo tiempo proporcionaba resultados preciosos siendo respetuosa con el cabello.



Por ello, Biolage es reconocido mundialmente como un líder en el campo del cuidado del cabello profesional. Y esa reputación sigue creciendo. Esto se debe a que nosotros reconocemos el gran poder que tienen los ingredientes naturales. Esa es la razón por la que creemos que Biolage está llevando el cuidado natural del cabello a un nivel totalmente nuevo, ofreciendo productos de calidad realmente profesionales.

Además, te retamos a que te unas al nuevo reto 7 DÍAS, dónde tendrás que cambiar durante 7 días pequeños hábitos de tu día a día para mejorar el planeta y dejar el menor impacto en el medio ambiente. Usar R.A.W como productos de cuidado capilar ya es un cambio, pero ¿Y la alimentación, el medio de transporte, consumo de agua? Son algunos de los ejemplos que puedes incorporar para mejorar tu calidad de vida y la de los demás. Cuando te duches, utiliza el menor agua posible, cierra el grifo mientras te lavas el cabello! Sustituye el snack de la tarde por piezas de fruta; lánzate y ve un día en bici al trabajo, y empieza a comprar ropa órganica, prueba con unos simples calcetines!

¡No os olvidéis!

C A M B I A T U V I D A, QUIZÁS EL MUNDO Y DEFINITIVAMENTE TU CABELLO

#LIVERAW #RAWSPAIN @BIOLAGE #LIVERAWCHALLENGE #RETOLIVERAW

