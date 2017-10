Las nuevas tecnologías aplicadas al consumo: los comparadores de precios

Los consumidores cuentan con mejores herramientas y mayor información para poder conseguir una compra más ventajosa, gracias a plataformas y comparadores como nolodejesescapar.com/COMUNICAE/

A la hora de comprar un producto o servicio, los consumidores y usuarios han realizado un trabajo previo de información, es decir, la adquisición del bien o del servicio es la estación final en la que se apea el consumidor, tras haber explorado múltiples opciones y precios. Este periplo, generalmente lleva tiempo y resulta complejo, puesto que las opciones, vendedores y precios se multiplican, dificultando el proceso y la elección de la compra óptima, que es definitiva el objetivo de todo usuario: maximizar la utilidad comprando al mejor precio.

Estas 'transacciones' o interacciones con la información pueden ser reducidas mediante el uso de páginas web que realizan el proceso de información por el usuario, desgranando y ofreciendo datos de una manera clara, clasificada y de fácil empleo, haciendo de la elección y compra una tarea fácil y sobre todo eficiente.

En la actualidad, esta necesidad de simplificar el proceso de elección del mejor producto al mejor precio, se incrementa considerablemente dado que internet es un gigantesco market place que alberga un elevadísimo número de tiendas donde poder escoger. De ahí que surjan plataformas que ofrezcan a los usuarios la información que precisan para adquirir lo que estén buscando, en el sitio que se encuentre al mejor precio, páginas como: nolodejesecapar.com, un blog de ofertas, chollos y descuentos, que viene a ofrecer a sus usuarios información para localizar productos con gran demanda a precios más ventajosos.

Estos sitios suelen tener un nicho estrella: la tecnología. Aportando abundante información y ofertas de smartphones, portátiles, drones, etc. Pero el catálogo de productos no se queda ahí. También se incluyen ofertas de moda, juguetes, hogar y hasta cupones descuento de comidas de conocidas cadenas como: Burger King, McDonalds, Telepizza y de Just Eat.

El blog de ofertas es el escaparate donde se recogen aquellos productos con grandes descuentos, sin embargo, éste no es el único canal de información que puede emplear el usuario para resolver su elección y poder adquirir su producto. La web ofrece un chat donde poder consultar al servicio de atención al cliente las preguntas que pueda tener sobre las características o formas de uso de los productos anunciados.



