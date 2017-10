La nueva solución de integración con firma electrónica (ESI) de DocPath

DocPath ESI (Electronic Signature Integration) permite una integración ágil y segura con las plataformas de firma electrónica más reconocidas y probadas/COMUNICAE/

DocPath ESI (Electronic Signature Integration) permite una integración ágil y segura con las plataformas de firma electrónica más reconocidas y probadas

DocPath, compañía multinacional especializada en el desarrollo de tecnología documental avanzada, ha anunciado el lanzamiento de su nueva solución DocPath ESI (Electronic Signature Integration).

DocPath ESI es un producto innovador de integración con firma electrónica, diseñado como respuesta a las nuevas necesidades empresariales en lo que al proceso de autorización de documentos se refiere. Hoy en día, las herramientas de integración con firma electrónica ya no sólo deben proporcionar las características básicas del software de firma electrónica estándar, sino también integrarse con las funcionalidades de firma electrónica más avanzadas, probadas y ampliamente utilizadas, como las que ofrecen las plataformas DocuSign® y Adobe® Sign

Las características principales de DocPath ESI no solamente incluyen una integración avanzada con DocuSign® y con Adobe® Sign -aunque esta última compatibilidad se incluirá más adelante– sino también se integra con aplicaciones corporativas heredadas. Así, los usuarios podrán firmar electrónicamente documentos con plena validez legal, como parte de los flujos de trabajo de su tecnología documental implementada.

Por otro lado, DocPath ESI incluye una interfaz de configuración que permite a aquellos usuarios autorizados configurar de manera visual el flujo completo de integración de firma electrónica, incluyendo el método de revisión y firma de los documentos.

A nivel de firma electrónica, DocPath ESI permite una integración con DocuSign®mediante email o URL. Concretamente, se envía automáticamente un email al usuario final para que éste incluya su firma electrónica, o se obtiene una URL de DocuSign®, que permite al usuario abrir el enlace en cualquier navegador y firmar en la posición. Además, mediante la cadena de autorización configurada anteriormente, el documento solamente podrá ser autorizado en un orden concreto de usuarios, y es posible solicitar múltiples firmas en un mismo documento.

En lo referente a los formatos de documentos que admiten firma, DocPath ESI permite el envío de cualquier documento en PDF, así como otros formatos compatibles con DocuSign®. Además, la solución de integración con firma electrónica es capaz de procesar múltiples documentos a la vez.

En conclusión, la solución DocPath ESI (Electronic Signature Integration) incorpora las firmas electrónicas a los flujos de trabajo corporativos y, como tal, permite a cualquier compañía automatizar y agilizar al máximo sus flujos al ser capaz de crear procesos de aprobación y revisión integradas, rápidas y 100% digitales. Además, el sistema de firma electrónica cumple con la normativa legal y reduce los costes globales gracias a la automatización y aceleración del proceso de firma.

Para saber más acerca del software DocPath® ESITM (Electronic Signature Integration) software, visitar esta página Web, y para más información acerca de tecnología de integración con firma electrónica en general, consultar este artículo: “Firma segura mediante la nueva integración de firma digital con tecnología documental.”

Acerca de DocPath

DocPath es una empresa líder en la fabricación de software documental empresarial, que ofrece a sus clientes internacionales la tecnología que les permite complementar su ERP e implementar procesos avanzados de Document Output Management,Customer Communications Management y software documental de spooling.Fundada en 1992, DocPath tiene sedes en Europa, los EE.UU y América Latina y está presente con sus Soluciones en compañías de todo el mundo. Entre sus clientes figuran bancos de reconocido prestigio y corporaciones de primera línea, a los que facilita la difícil y compleja tarea de diseñar, generar y distribuir sus documentos críticos de negocio. DocPath mantiene un fuerte compromiso con el I+D&i, área a la que destina una buena parte de sus ingresos y en la que radica una de las claves de su éxito.

Para más información, visite: www.docpath.com

Nota Legal: Docu es una marca registrada de DocuSign, Inc. Adobe y Adobe Sign son marcas registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos y / o en otros países. Este artículo no pretende sugerir o implicar ninguna asociación o acuerdo con DocuSign ni de Adobe. Las marcas registradas de DocPath son propiedad exclusiva de DocPath Document Solutions, SL. Otros nombres propios de marcas, productos, plataformas, etc., pueden ser marcas registradas de sus respectivas organizaciones.

Vídeos

DocPath - Cutting Edge Business Document Software Solution



MediaKit



Fuente Comunicae