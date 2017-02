¿No sabes qué ponerte? YUMEHUB es para ti

¿Caben cientos de estilistas en un bolsillo? En YUMEHUB creen que sí. Se acabaron las dudas y la indecisión respecto a qué ponerse o qué prendas comprar: solo hay que descargarse la app, hacer share, y la comunidad internacional de fashion lovers dirá qué outfit o prenda queda mejor. Por fin una manera fácil y rápida de obtener una respuesta honesta y en tiempo real. Hay que ser rápido, ya que las fotos solo están visibles y en votación durante 72 horas. Ya se puede compartir con YUMEHUB y salir de dudas.

Cuando se reúnen en el móvil los últimos avances en mobile y el diseño de Nueva York y Barcelona, sale a la luz YUMEHUB.

La plataforma social de moda ayuda a elegir qué outfit sienta mejor a través de una red internacional de votantes y de fashion lovers. YUMEHUB quiere proporcionar una herramienta para hacer más rápidas y honestas las decisiones en el entorno de la moda. Sea lo que sea la ocasión (una cita, un trabajo, una boda), YUMEHUB ayudará a vestirse para triumfar. Compartir outfits en la plataforma y recibir feedback sobre cuál sienta mejor.

Un sistema de votación entre los usuarios permite obtener una respuesta en tiempo real a la angustiosa pregunta de: '¿me lo quedo?' (share simple) o '¿cuál me queda mejor?' (share doble). Los conocidos Likes, Superlikes y Dislikes– me gusta/me encanta/no me gusta- tan solicitados por los usuarios en las redes sociales garantizan sinceridad para ayudar a tomar decisiones sobre el siguiente outfit o la próxima compra.

Gracias a su algoritmo matemático único y al 'machine learning', el contenido de YUMEHUB se adapta de forma automática a cada usuario, también llamado Yumer. La app adapta su contenido a medida que se interactua con ella y permite crear conexiones con amantes de la moda de todo el mundo basadas en el estilo propio. Contra más se participa dando opiniones y compartiendo outfits, más aprende YUMEHUB sobre gustos.

La plataforma, disponible para iOS y Android, se presentará como una de las novedades en la próxima edición del 4YFN (4 Years From Now) dentro del GSMA Mobile World Congress que se celebrará en Barcelona los próximos días.

YUMEHUB, que actualmente está en fase de cerrar una ronda seed, ya cuenta con una base de usuarios a nivel mundial. En un futuro próximo el usuario podrá crear sus grupos privados e incluso recibir feedback de estilistas profesionales.

Éste es el reto conseguido por parte de sus fundadoras Mercè Saperas y Patricia Jordà. Dos trayectorias empresariales internacionales reunidas alrededor de una misma voluntad: hacer realidad su sueño emprendedor, nunca mejor dicho ya que 'Yume' significa sueño en japonés.

"La moda es una de las esferas donde más ha impactado la tecnología, el uso del móvil y las redes sociales. En esta combinación, el Fashtech, es dónde hemos querido centrar nuestro proyecto emprendedor", comentan sus dos fundadoras. Ya son más de 10 las personas implicadas en el proyecto.

Mercè Saperas, quien vive entre BCN y NYC subraya que "crear una App que se adapte al estilo de cada usuario es nuestro reto principal. Queremos crear un punto de encuentro donde amantes de la moda de todo el mundo puedan compartir y dar su opinión de forma independiente y donde la usabilidad y el diseño se unen para proporcionar una experiencia totalmente innovadora y única en cuanto a la toma de decisiones".

Patricia Jordà desde BCN señala que "Queremos que YUMEHUB sea el hub único e inteligente de moda que refleje las tendencias creadas por el usuario y que sea práctico y auténtico para todos los Yumers como nosotras".

Descubrir nuevas rutas de shopping filtrando por ciudad, estilo o usuario, crear 'Moodboards' de looks favoritos o perderse en las mejores tiendas de la ciudad son otras de las novedades que durante éste 2017 permitirá YUMEHUB. ¡Así que estad atentos!