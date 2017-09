Nace Testarossa, un concepto de ocio nocturno que fusiona teatro, show y música en directo

El estreno de Testarossa será el 7 de octubre en LAB Espectáculos (ubicado en la planta superior de la Estación de Chamartín)/COMUNICAE/

Testarossa, concepto de ocio nocturno que nace para romper los convencionalismos de la noche madrileña, estará protagonizado por un espectáculo artístico que revolucionará los sábados de la capital. Testarossa levantará el telón el próximo sábado 7 de octubre en LAB espectáculos (ubicado en Ático de la Estación de Chamartín) para aunar tendencias, arte, diseño, música y gastronomía todos los sábados en Madrid.

La noche, el deseo, los cuerpos en movimiento y la fantasía se mezclarán en Testarossa para confeccionar ese sueño del que no querrás despertar, pero tan palpable, directo y real que podrás tocar con los dedos para acariciar esa irrepetible sensación de felicidad y locura. La esencia de Testarossa es fluir, dejarse llevar por la música sin que importe nada más, sentir y dejar que ese sentimiento se vuelva arte, se vuelva movimiento y deje a su paso sólo la emoción de poder experimentar.

Todo esto estará acompañado de un espectáculo desarrollado por un prestigioso equipo artístico que desplegará un show teatral sin precedentes. La dirección del show correrá a cargo de Bubbles Productions, compañía con experiencia internacional fundada por Monica Hamill y Carmelo Segura. Su lema: ‘We do what we love’ y su principal objetivo es que Testarossa se convierta en un viaje en el tiempo con idas y venidas al pasado, una travesía en busca de razones, así como una peregrinación a través de una experiencia artística.

El elenco encargado de dar forma a esta producción está compuesto por artistas internacionales como Leticia Cardoso (Brasil), Rosa Concet (República Dominicana), Raphaella de Souza (Brasil), Noel Contreras (República Dominicana), Peter James Blessed (Nigeria), Nicolo Marchionni (Italia) y Luis Largo (Colombia).

Testarossa es un espectáculo para ser oído y ser visto, y llega a la Estación de Chamartín para consolidarse como uno de los shows más importantes del panorama ocio cultural del fin de semana en Madrid.

Con un aforo de 1500 personas, LAB Espectáculos – espacio integrado en el proyecto cultural MEEU (Madrid Exposiciones y Eventos Urbanos) - está descubriendo al espectador un nuevo mundo de sensaciones y destapando un oasis de emociones con contenidos visuales y un espectacular sonido, a cargo de su equipo técnico, que consigue hacer que cada espectáculo de LAB sea único y que la sensación de repetir esté siempre presente de vuelta a casa.

Sobre los directores artísticos de Testarossa

Monica Hamill, directora artística y fundadora de Talent Madrid - un festival dedicado a la creación emergente que acaba de cumplir su 5º aniversario en los Teatros del Canal. A lo largo de su ilustre carrera, Monica ha producido y dirigido espectáculos, liderado varios festivales internacionales y puesto en marcha proyectos escénicos a ambos lados del Atlántico. En Reino Unido estuvo al frente de la producción y la comunicación de espacios tan representativos como el Lindbury Studio Theatre o el Clore Studio, ambos pertenecientes a la emblemática Royal Opera House de Londres. Distinguida con una beca por el Kennedy Center de Washington, vivió y trabajó en Estados Unidos, encargándose de la programación de tres festivales internacionales y de la asesoría a compañías latinas, ayudándoles en su desarrollo artístico.

Ha producido y promocionado espectáculos para artistas en todos los ámbitos de la cultura entre ellos figuran: Lionel Richie, Plácido Domingo, Rocío Molina, Kiri te Kanawa, Pink Martini, Joaquín Cortés, Matthew Bourne, Gloria Gaynor…entre muchos.

Carmelo Segura, cuenta con una trayectoria de 20 años como bailarín en producciones y compañías de danza internacionales en Reino Unido, Japón, España, Brasil y Francia. Las más destacadas son Royal Opera House, Londres, Tempo Dance Company, El Teatro Real, BPA Dance Company, Ricky Martin Tour y Forever King of Pop – Michael Jackson. Ha colaborado también en las giras europeas de Rod Stewart y Diana Ross.

En 2013, funda su propia compañía que tiene su sede en los Teatros del Canal. Le otorgan varios premios con diferentes espectáculos; Talent Madrid, Act Festival, Adae Festival y Zarinowania Dance Festival. Es director de casting y coreógrafo habitual en programas de televisión, y más recientemente en “Got Talent España”.

Actualmente sus trabajos giran en Alemania, Brasil, Australia, Polonia, Bulgaria, Portugal, Reino Unido, Colombia, Chile y México.

