El must have de la temporada

Las faldas de piel han arrasado este verano y se han convertido en la prenda más deseada por toda mujer. Consigue ya la tuya en Prieto BCN

Esta temporada las minifaldas de colores serán un must have en nuestro armario. Son frescas, cómodas y dan un aire femenino muy chic a nuestro look. En la colección de Prieto BCN encontraréis minifaldas de piel en varios colores (azul, negro, marrón, blanco e incluso amarillo) para estar guapísimas estas vacaciones. Combinadlas con unas sandalias planas y una camiseta de tirantes y conseguiréis un estilo casual perfecto para las tardes de verano.

Sobre Pieles Prieto

Prieto BCN es una empresa familiar de Barcelona con más de 40 años de tradición en el mundo de la alta peletería y la confección de artículos de piel. Su experiencia en el sector junto con unas instalaciones equipadas con los mejores medios técnicos y profesionales, combinan un sistema de fabricación totalmente artesanal con el diseño más personalizado e innovador.

En Prieto BCN son expertos en proporcionar las soluciones y alternativas más adecuadas para el cuidado y mantenimiento de sus prendas de piel. En su taller, peleteros artesanos de reconocido prestigio trabajan para realizar con las máximas garantías los servicios de transformación, reparación y confección a medida.

Disponen de una amplia gama de colores y de un gran surtido de tipos de piel, lo que les permite adaptarse a un sinfín de tendencias y estilos para dar respuesta a las más diversas exigencias y demandas.

“Toda una vida dedicada a la peletería hace de mi profesión mi auténtica pasión”

Nicolás Prieto

Artesano de oficio y de corazón, Nicolás Prieto intenta trasmitir a todas sus obras el sentido único y exclusivo de la elegancia y el diseño de la alta peletería. Compromiso y dedicación han sido valores constantes a lo largo de su dilatada trayectoria profesional, plasmándose el carácter de esta vocación en piezas únicas de contrastable elegancia y calidad.

Su experiencia y formación le permiten dar respuesta a las más diversas exigencias y demandas, haciendo de la creatividad y el diseño sus señas de identidad y transmitiendo toda la emoción de la peletería a través de la expresividad y el temperamento de sus creaciones.

Situado en el corazón de Barcelona, todas las colecciones de Nicolás Prieto están avaladas por la experiencia y la profesionalidad de una trayectoria de reconocido prestigio, que garantiza que el producto final sea sinónimo de elegancia, calidad y compromiso.

El showroom y el taller cuentan con más de 1500 metros cuadrados de superficie, ofrecen la posibilidad de combinar un sistema de fabricación totalmente artesanal con el diseño más personalizado e innovador.

