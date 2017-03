Muchoneumatico, nominado a los eAwards a la Mejor Campaña de Ecommerce

La tienda online de venta de neumáticos Muchoneumatico.com ha sido nominada a Mejor Campaña de Ecommerce en los prestigiosos eAwards Barcelona 2017. Esta tienda online de origen valenciano competirá por este galardón junto a dos grandes rivales como son Chicfy, el mercadillo de ropa más grande de España, y PC Componentes, tienda online de tecnología.

Entre los elementos que el jurado ha ponderado para la nominación de Muchoneumatico destaca el ser la tienda que ha diseñado una de las mejores páginas para atraer las ventas de la manera más eficaz y con una mayor respuesta, aumentando así su reputación, posicionamiento, diferenciación respecto a sus competidores y ahorro de costes.

En este sentido, Muchoneumatico es la tienda online mejor valorada por los usuarios de la plataforma de opiniones Trustpilot; la más rápida en una entrega que es 100% gratuita; y ofrece una experiencia de compra fácil, rápida y segura gracias a la renovación y rediseño del ecommerce.

El cliente como pilar de campaña

Según el responsable de la campaña de ecommerce de Muchoneumatico.com, Sorin Cojocaru, los pilares de la campaña se sostienen sobre la calidad en el trato al cliente y una campaña efectiva de marketing online: "nuestro pilares se basan en el envío, el precio, el trato personalizado y una campaña ambiciosa de search marketing y branding digital, que desembocan en que nuestro cliente repita la compra y nos acabe valorando como la mejor tienda de neumáticos online".

Asimismo, el responsable de la campaña de 2016 destaca que el rediseño ha mejorado la usabilidad de la tienda, lo que ha facilitado la navegación y la búsqueda del producto más adecuado para cada cliente. Respecto a los elementos que han marcado la diferencia entre Muchoneumatico.com y sus competidores se encuentran "la disponibilidad de stock propio y en tiempo real, lo que nos permite envíos gratuitos en 24 horas que el resto de players no tienen al cien por cien. Esto es debido a que somos distribuidores y no revendedores, lo que marca la diferencia no solo en el envío sino también el precio", añade Cojocaru.

¿Qué son los eAwards?

Los eAwards Barcelona 2017 premian a los mejores ecommerce de España, y se otorgan anualmente por la empresa eWorld, editora de la revista profesional de ecommerce y marketing online eShow Magazine y la feria eShow.

En total, los eAwards cuentan con 9 categorías, en la que se incluye el citado premio a la Mejor Campaña en Ecommerce, Mejor Ecommerce del Off al On, Mejor Ecommerce App, Mejor Ecommerce de Innovación, Mejor Diseño y Usabilidad en Ecommerce, Mejor Ecommerce de Innovación, Mejor Ecommerce Internacional, Mejor Ecommerce de Servicio al Cliente, Mejor Startup Ecommerce.

Los eAwards reconocen públicamente las innovaciones desarrolladas por las ecommerce españolas, su excelencia, profesionalidad, investigación y desarrollo, con la finalidad de mejorar la experiencia de compra de los clientes, convirtiéndose así en referentes de éxito para el sector del comercio electrónico y el marketing online. Los galardones se entregarán el próximo miércoles 22 de marzo en el auditorio Main Teatre de eShow (pabellón 1 de la Fira de Barcelona) en el marco del eShow celebrado en Barcelona del 22 al 23 de marzo.

