Milbby, un concepto único en España: manualidades, hobbies y craft en un mismo espacio

Gran fiesta de inauguración: abre la tienda más grande dedicada al mundo del hobby en España

El próximo sábado 16 de septiembre, los amantes de las manualidades ¡tienen una cita ineludible! Y es que inaugura sus puertas la primera tienda Milbby, en el Parque Comercial Rivas Futura (junto al Media Markt). Un paraíso para quienes disfrutan con el DIY (Do It Yourself): craft, labores, manualidades, repostería, bellas artes… Y para dar la bienvenida al lado creativo de la vida, tienen preparada una gran fiesta de inauguración para toda la familia, grandes y pequeños, porque la creatividad no tiene edad, todo compartir la pasión por crear nuevas cosas, únicas y especiales e inspirarse con miles productos y posibilidades para lograrlo.

Desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche ininterrumpidamente, la fiesta en Milbby está asegurada: pintacaras para los más pequeños, un divertido photocall y un fotógrafo profesional que inmortalizará el momento, ofertas exclusivas, regalos, y si se es de los 30 primeros clientes, ¡la compra, gratis*!

La nueva tienda, de más de 600 metros cuadrados, aguarda un mundo de imaginación, creatividad e inspiración. Para aquellos que quieren empezar, o por el contrario, buscan completar su propia colección, en Milbby se podrá disfrutar de una amplia gama de artículos de las mejores marcas y todas las herramientas necesarias para poner en marcha cualquier proyecto creativo. Con más de 10.000 productos dedicados a diferentes hobbies y aficiones: craft, manualidades, labores, niños, repostería, bellas artes, modelismo y decoración, y un equipo de profesionales que ofrecerán el mejor asesoramiento contando con gran experiencia en pintura, scrapbooking, lettering, patchwork, etc. Además, se imparten cursos y talleres donde compartir y aprender nuevas técnicas y posibilidades para cada hobby. Y también se puede comprar sin moverse de casa, a través de su página web www.milbby.com

Sobre Milbby

Nace en España un concepto nuevo de negocio con gran éxito en otros países. En un único espacio de más de 600 m2 y su tienda online, agrupa una gran variedad de productos y servicios para dar rienda suelta a la creatividad practicando el hobby que más nos guste y así, hacernos más felices. Numerosos estudios confirman los beneficios de disfrutar de un hobby para la salud física y mental, por eso muchos terapeutas recomiendan su práctica que será una manera de centrar nuestros sentidos en el mundo presente y abstraernos del entorno logrando sumergirnos en la actividad de forma total, consiguiendo desconectar de las preocupaciones, elevar nuestro nivel de endorfinas y por tanto, de nuestra alegría.

Milbby " Web oficial " Página de Facebook " Instagram

Parque Comercial Rivas Futura, junto al Media Markt " Cómo llegar

Teléfono: 91 038 20 61 " marketing@milbby.com

*Oferta válida para el día de la inauguración 16 de septiembre de 2017 por compras máximas de 25€.

