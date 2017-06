Migración de IBM InfoPrint Designer a DocPath: Presentación en COMMON 2017

Los visitantes de una de las ferias tecnológicas más importantes a nivel mundial han podido conocer de primera mano las últimas novedades incluidas en la solución Boulder Suite™ de DocPath®, orientada a ofrecer usuarios de InfoPrint® Designer de IBM® una migración rápida y segura hacia DocPath®/COMUNICAE/

El pasado mes de mayo, DocPath asistió a la feria COMMON 2017 Annual Meeting and Exposition, que se celebró en Orlando (Florida, EEUU) del 7 al 10 de mayo. DocPath, que acudió como empresa expositora, aprovechó esta nueva edición de una de las ferias más importantes a nivel mundial orientada a profesionales de IBM® Power Systems™ y plataformas relacionadas, para presentar su versión mejorada de Boulder Suite™, una solución documental de Output Management que ofrece una migración fluida y segura desde el software InfoPrint® Designer de IBM® hacia la tecnología de DocPath®.

Desde hace años, las ferias anuales de COMMON constituyen una referencia a nivel internacional para la comunidad de usuarios IBM® y el foro de elección para que usuarios, profesionales del sector y proveedores conozcan las últimas tendencias en plataformas IBM® y relacionadas. Además, los eventos COMMON ofrecen un programa de conferencias, workshops y exposiciones de vanguardia, impartidas por los nombres más grandes de la industria y las empresas más innovadoras.

Migración rápida y sencilla hacia entornos avanzados

Con IBM® InfoPrint® Designer, las compañías tienen a su disposición una herramienta práctica que facilita el desarrollo de recursos AFP y que simplifica el uso de la tecnología en entornos System i. Sin embargo, desde el lanzamiento de este software, las necesidades de los usuarios han crecido exponencialmente y han surgido nuevas demandas.

Por ese motivo, en COMMON 2017, los profesionales de IBM® Power Systems™ han conocido de primera mano la posibilidad de reemplazar de manera rápida y segura IBM® InfoPrint® Designer con la solución DocPath® Boulder Suite™. Este software documental permite una migración eficaz desde proyectos creados con InfoPrint® Designer a una tecnología avanzada que simplifica y mejora el proceso documental a la vez que permite mantener el mismo entorno System i.

Además, con Boulder Suite™, DocPath expande las prestaciones de InfoPrint® Designer con funcionalidades avanzadas de operación y mejora el soporte a los usuarios de InfoPrint® Designer. Entre otras opciones, los usuarios pueden modificar los nuevos documentos mediante una interfaz multi-idioma intuitiva, interactuar de forma sencilla entre los entornos Windows y System i y generar documentos en diferentes formatos de salida y con amplias opciones de impresión y distribución. Por otra parte, los usuarios de DocPath® pueden elegir si optar por una versión de DocPath Boulder Suite Pro o Advanced, en función de las necesidades de impresión corporativas.

Consulte también la página web de IBM: Migrating from IBM InfoPrint Designer applications - Moving to advanced document communications with DocPath Boulder Suite

Acerca de COMMON

COMMON es la asociación profesional de usuarios de tecnología IBM® más grande del mundo. Entre otras acciones, la asociación aporta formación independiente, ofrece certificaciones y cultiva la interconexión profesional entre usuarios y proveedores de soluciones de IBM®, así como proveedores de sistemas relacionados.

La feria anual organizada por la asociación, la COMMON Annual Meeting and Exposition, cubre todos esos objetivos, al fomentar al máximo la interconexión entre usuarios y profesionales. Además, COMMON 2017 contó con más workshops y sesiones de laboratorio que nunca y más de 50 empresas tecnológicas expositoras.

Para más información, visitar: www.common.org

Acerca de DocPath

DocPath es una empresa líder en la fabricación de software documental empresarial, que ofrece a sus clientes internacionales la tecnología que les permite complementar su ERP e implementar procesos avanzados de Document Output Management, Customer Communications Management y software documental de spooling. Fundada en 1992, tiene su sede central en Madrid, cuenta con dos centros de desarrollo y está presente con sus Soluciones en compañías de todo el mundo. Entre sus clientes figuran bancos de reconocido prestigio y corporaciones de primera línea, a los que facilita la difícil y compleja tarea de diseñar, generar y distribuir sus documentos críticos de negocio. DocPath mantiene un fuerte compromiso con el I+D&i, área a la que destina una buena parte de sus ingresos y en la que radica una de las claves de su éxito.

Para más información, visitar: www.docpath.com

Nota Legal: Las marcas registradas de DocPath son propiedad exclusiva de DocPath Document Solutions, SL. Las marcas registradas de IBM son propiedad de IBM Corporation. Otros nombres propios de marcas, productos, plataformas, etc., pueden ser marcas registradas de sus respectivas organizaciones.

