El mercado del automóvil sigue imparable en 2017

El mercado de coches de segunda mano ha terminado 2016 con muy buenas cifras. Según datos del Instituto de Estudios de la Automoción (IEA) para FACONAUTO, las ventas subieron un 12,3% respecto a 2015, lo que no deja de ser una buena noticia.

La industria del automóvil es la segunda más importante de Europa por volumen de ingresos y por puestos de trabajo directos e indirectos, siendo el mercado de segunda mano uno de los sectores con mayor peso con casi el doble de ventas que los coches nuevos.

Que se vendan más coches de segunda mano que nuevos tiene su principal motivo en el precio, que da opciones a casi cualquier persona a acceder a un vehículo. También tiene mucha fuerza el sector de los coches de alta gama, modelos a los que no siempre se tiene acceso de nuevos y de segunda mano suponen una ‘perita en dulce’ para muchos.

Evidentemente, los coches con más tiempo, serán transferidos entre particulares, los profesionales de compraventa no suelen, por lo general, trabajar con vehículos tan antiguos aunque siempre ‘se cuela’ alguna unidad en buen estado. No obstante, no parece ser un problema que los coches con una media de 3 años acaparen el mercado de usados con el 55% de las ventas porque hay a quien le va muy bien, o esa impresión da, como es el caso de Yamovil, que amplía sus instalaciones con dos nuevos centros en los números 96 y 100 del Paseo de las Delicias, en Madrid.

Además, es curioso ver cómo al contrario del resto de compraventas, que se ‘esparcen’ por el extrarradio, Yamovil se queda en el centro de la ciudad. Sus beneficios tiene, con un acceso mediante transporte público de primer nivel. En definitiva, Yamovil ahora contará con más de 7.000 metros cuadrados de exposición en pleno corazón de Madrid.

Veremos cómo avanza el mercado en 2017, pero ya hay quien se beneficia de la recuperación del mercado y si hacemos caso a los analistas, todo ira a mejor y las ventas volverán a subir este año.