Los mejores productos españoles dentro de una única marca, por fin

En pleno corazón de la capital abre sus puertas The Spanish Foodies, un establecimiento que invita a todos, y especialmente a los amantes de la gastronomía española, a degustar sus productos genuinamente nacionales que van del campo a la mesa, del elaborador directo al paladar. A partir del 5 de septiembre, ya será posible darse un homenaje, o varios, en el número 32 (1ª planta) de la calle Mayor

Divertido, moderno, clásico, interesante, cosmopolita,... The Spanish Foodies es una tienda que acerca a todos los amantes de la mesa la enorme riqueza gastronómica española, pero a la vez cuidando de forma magistral el balance entre calidad y precio.

Todos los productos de la tienda, a excepción de los vinos, son marca propia, lo que posibilita que todos y cada uno de los visitantes encuentren un producto adecuado a sus preferencias y a sus economías. Además, esta tienda situada a escasos metros de la Puerta del Sol promete convertirse en el nuevo espacio de reunión favorito de aquellos que disfrutan con las catas y los maridajes. Sus responsables confirman que podrán asistir a los eventos organizados mensualmente por la propia o empresa o solicitar uno a medida, están abiertos a todo y a todos.

Sin duda, es una muy buena noticia para Madrid el que aparezca una propuesta con un concepto moderno e innovador como el de The Spanish Foodies, una inmersión en el arte culinario con la que han conseguido reunir los mejores productos de la gastronomía nacional, incluyendo los principales vinos con denominación de origen, traídos desde todos los rincones de la geografía española.

The Spanish Foodies es más que una marca, es un espacio, un local y un concepto novedoso vinculado al arte del comer. Y sus responsables no se ponen fronteras. Nace con la idea de expandirse a otras ciudades españolas y, además, llevar nuestras mejores viandas a lo largo de todo el mundo. Próximamente, abrirán una tienda con restaurante incorporado en San Sebastián de los Reyes, y antes de fin de año The Spanish Foodies lucirá su marca en Gibraltar y en el corazón de África, concretamente en la ciudad de Lagos (Nigeria). Y es que la idea del alma mater y CEO del negocio, Rodrigo Castro, es clara: “Cualquier español que viva en el exterior puede tener su propio negocio The Spanish Foodies”.

De momento, en la primera planta de la calle Mayor 32, los madrileños y los que estén de paso por la capital podrán encontrar lo mejor de cada casa, las delicias de cada pueblo, lo típico de cada ciudad y las mejores calidades en un espacio de lo más genuino. Por supuesto, no faltan los productos estrella de nuestra mes: jamones, embutidos, quesos, aceites, así como las mejores conservas, anchoas de Santoña, deliciosas cestas de patés, dulces, chocolates,… Todo ello maridado con los mejores vinos del país, que dejan en muy buen lugar todas nuestras denominaciones de origen.

Y por si todo esto fuera poco, muy pronto estará disponible en www.thespanishfoodies.com la tienda online, gracias a la cual se podrá llenar la cesta de la compra cómodamente y recibir los productos en casa.