¿Cómo mejora la ortodoncia invisible la calidad de vida? Salud y estética dental gracias a Invisalign

A todos nos preocupa la salud bucodental y queremos corregir la malposición de nuestros dientes, deseando ser atendidos por los mejores odontólogos, ampliamente cualificados y con gran experiencia en la especialidad de ortodoncia. Por ello, es importante informarse bien sobre la clínica dental en la que uno desea realizarse el tratamiento, conocer la experiencia del ortodoncista que le va a tratar y la tecnología y materiales que dispone la clínica, ya que de todo ello dependerá el éxito de su tratamiento de ortodoncia.

Actualmente uno de los métodos ortodóncicos que más aceptación está teniendo por su alto grado de estética es la ortodoncia invisible de Invisalign. En la ciudad de Valencia se encuentra la Clínica Albalat Dental, donde su doctor, Javier Albalat Estela, es pionero en esta técnica y cuenta con más de 13 años de experiencia en su haber. El Dr. Albalat es considerado un odontólogo de referencia en el campo de la ortodoncia invisible de la marca Invisalign y distinguido como Dr. Platinum Invisalign.

Para el Dr. Javier Albalat la ortodoncia invisible es la mejor opción de ortodoncia cuando lo que se busca es estética, comodidad, higiene y rapidez en el tratamiento. Se trata de unos alineadores transparentes que se encajan sobre los dientes y que van moviendo las piezas a la posición deseada. Estos alineadores deben llevarse puestos unas 22 horas al día para que la ortodoncia sea efectiva (se quitan para comer). Cada dos semanas se cambia de alineador y se pone uno nuevo para que siga realizando los movimientos deseados.

Son muchos los pacientes que han disfrutado de la experiencia de llevar la ortodoncia invisible de Invisalign en la Clínica Albalat Dental, algunos de ellos incluso han realizado vídeos testimoniales contando cómo han vivido el proceso, su experiencia con el Doctor y su valoración tras ver el resultado final del tratamiento.

A continuación se recopilan algunos de los testimonios de pacientes de Invisalign.

Sonia Muñoz, 36 años. Enfermera.

“Siempre tuve mucho complejo con mis dientes. Tenía un apiñamiento general, aunque la peor parte era el maxilar superior, por lo que me daba mucha vergüenza sonreír y siempre trataba de taparme la boca cuando lo hacía. Conocí la Clínica Albalat Dental por casualidad, buscando en Internet información sobre la ortodoncia invisible, la primera página web que me salió fue la de ellos. Estuve leyendo en qué consistía el tratamiento, la experiencia que tenía el Doctor con esta nueva técnica y decidí acercarme a la clínica a que me informaran. El Dr. Javier fue muy atento y claro en sus explicaciones, diciéndome qué tipo de resultados podríamos conseguir. Para ser más explicito, me realizó unas impresiones con un escáner y me mostró como quedaría mi sonrisa con un simulador 3D. Tras ver mi nuevo diseño de sonrisa, ya no tuve duda. Estaba convencida de que necesitaba la ortodoncia. ¡De lo único que me arrepiento es de no haberlo hecho antes!”.

Jorge Martí, 54 años. Abogado.

“Quería solucionar mis problemas de malposición de dientes desde hacía años, pero a mi edad, y trabajando cara a cara con los clientes me daba vergüenza llevar un aparato metálico en la boca. Me hubiera sentido realmente incomodo con los brackets y no quería pasar tantas molestias con la ortodoncia tradicional. Gracias a una compañera de trabajo, conocí la ortodoncia invisible y decidí buscar un ortodoncista certificado Platimun en Invisalign. Así es como encontré al Dr. Javier y acudí a la clínica. El diseño de sonrisa en 3D que te hacen el primer día y te muestra cómo quedarán tus dientes cuando finalice el tratamiento es realmente asombroso. Mi experiencia con la ortodoncia transparente está siendo muy satisfactoria. Con cada cambio de férulas se siente una pequeña molestia los primeros días por la fuerza que está ejerciendo en los dientes, pero es realmente muy cómodo ya que puedo quitarme las férulas para comer, para las reuniones importantes y sobre todo para el cepillado diario. No puedo estar más contento porque los resultados se van viendo con rapidez y la gente que me rodea no se da cuenta de que llevo aparato. Ahora hablo y sonrío con más confianza gracias a Invisalign”.

Rocío Calabria, 24 años. Camarera.

“Realmente nunca me había planteado ponerme un aparato de ortodoncia, ya que solo tenía un ligero apiñamiento en los incisivos inferiores, pero notaba que se me acumulaba bastante sarro en esa parte y quise mejorar mi salud bucodental a la vez que ganaba en estética. Como se trataba de pequeños movimientos, el Dr. Albalat me habló del tratamiento de Invisalign Lite, específico para casos como el mío en el que solo hay que mover pocas piezas dentales. El tratamiento apenas ha durado 7 meses y no he sentido molestias. Son unos alineadores muy fáciles de poner y quitar, muy higiénicos y llenos de ventajas respecto a los brackets de metal. Ahora disfruto de una dentadura completamente alineada y libre de sarro, ya que puedo cepillar fácilmente todos los dientes inferiores. Estoy muy contenta con el tratamiento y el trato recibido por el Dr. Javier y todo su equipo de clínica. Siempre que puedo lo recomiendo a todos mis conocidos”.

Vídeos

Testionio Ortodoncia Invisible Invisalign