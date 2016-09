Qué es lo que más preguntan los españoles antes de viajar a Londres

Durante el último año, más de 1,65 Millones de Españoles visitaron el Reino Unido, la cifra más alta de los últimos 10 años, según la web Oficial de Turismo de Reino Unido. Casi el 50% de los españoles que deciden viajar a Reino Unido cada año son menores de 35 años y por cada mujer española que visita las islas británicas, hay cuatro hombres

Está claro que Londres es una de las ciudades del Reino Unido que más visitan los españoles y desde 2010, Alberto y Amy, dos españoles que decidieron abandonar el sol y las playas del sureste español para viajar a la capital británica en busca de nuevas aventuras, han ayudado a miles de viajeros a planear sus viajes a Londres a través de los más de 600 artículos que han escrito en su blog sobre Londres QverLondres.com y que más de 60.000 personas leen cada mes.

Después de casi 7 años respondiendo los emails y consultas de miles de viajeros españoles que les contactan a través de su blog pidiendo consejo, han decidido compartir cuáles son las preguntas que más se repiten día tras día. Ésta es la lista que comparten:

La pregunta estrella está relacionada con el transporte. Todos sabemos que Londres tiene fama de ser una ciudad cara en general, pero para quienes sólo quieren pasar unos días en Londres, el transporte es una de las principales preocupaciones cuando tu presupuesto es limitado. La estancia media de los españoles que visitan Londres es de 7 noches, por lo que si a esto le añadimos que el coste medio diario en el metro para viajar entre las zonas 1 y 4 es de unas 6 Libras (unos 7 Euros), elegir la tarjeta de transporte correcta (Oyster card, Daily Travel card, Weekly Travel card…) te puede ayudar a ahorrarte unas cuantas libras en tu viaje.

La segunda pregunta que más les hacen es: ¿Qué ropa me llevo? – Si, todos conocemos a alguien que nunca ha estado en Londres, y que dirá: “Allí siempre hace frío y llueve cada día” y no, no es verdad. La realidad es que hay ciudades españolas en el que el nivel de precipitaciones anual es mayor que el de Londres.

Su respuesta cuando nos preguntan si hace frío o si va a llover, siempre es que para visitar Londres lo mejor es venir con varias capas, ya que algo que caracteriza a Londres y la mitad sur de Reino Unido en general, es que el tiempo cambia mucho en pocas horas. "A veces nos hemos levantado una mañana de Octubre con un sol estupendo, cielo azul, ninguna nube… y 3 horas más tarde hemos tenido que entrar a una tienda a comprar un paraguas y los 19 grados de temperatura que habían por la mañana se han transformado en 12".

Otra pregunta que les hacen mucho y que no deja de sorprender es “¿Dónde puedo encontrar un restaurante español en Londres?” – En éste caso siempre intentan animar a los lectores a que no tengan miedo de probar nuevos platos. Londres ofrece la posibilidad de probar auténticas delicias gastronómicas de todos los rincones del mundo. En una misma semana puedes probar platos de más de 10 países y sin tener que andar más de 30 minutos, "¿De verdad que quieres venir a Londres y seguir comiendo tortilla de patatas y paella?".

En el blog QverLondres van añadiendo los restaurantes internacionales que van probando y que recomiendan si se quiere probar comida de calidad, diferente y sin gastar mucho dinero. Otro aspecto que han visto que es muy importante para los lectores es la ubicación del hotel o el alojamiento, ya que dependiendo de factores como el presupuesto, si viajan con niños, el aeropuerto al que llegan o lo que quieren visitar durante su viaje, recomiendan una zona u otra para elegir hotel.

En ocasiones han hablado con viajeros que han reservado hoteles a casi 1 hora del centro de Londres pensando que estaba más cerca o en zonas en las que no es recomendable llegar tarde por la noche sólo porque encontraron una buena oferta, por eso han escrito un artículo explicando qué zonas y hoteles son los más recomendables para cada tipo de presupuesto así como las cafeterías y restaurantes disponibles en la zona. Algunos hoteles cargan unas 15 libras por el desayuno cuando a menos de 3 minutos andando hay cafeterías donde pagarías unas 4,50 libras por el mismo desayuno.

Durante los últimos años, desde QverLondres.com han visto que cada vez los usuarios buscan planes de viaje más personalizados y que se salen un poco de “lo típico” que visitan los turistas. "La prueba es que nuestro artículo sobre los mejores Rincones secretos de Londres se ha convertido en uno de los más visitados desde que lo publicamos y no dejamos de recibir correos y comentarios a través de nuestro blog preguntándonos por parques escondidos, museos que no salen en las guías de viaje e ideas para sorprender a su familia o parejas".

Para conocer todos los secretos y planear tu viaje a Londres, puedes consultar los artículos de Alberto y Amy en QverLondres.com