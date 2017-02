Marcas de gafas que apuestan por la calidad

Para hablar de calidad en las gafas de sol, se deben tener en cuenta ciertas características:

Estar homologadas.

Cumplir con las normas sanitarias requeridas.

Tener la categoría adecuada (porcentaje de luz que permitirá pasar).

Tener protección ultravioleta.

Tener los filtros indicados.

Llevar el marcado CE que indica que cumple con todos los requisitos de protección.

Existen múltiples razones para comprar gafas de sol de calidad en lugares especializados, principalmente para prevenir problemas en la vista y fotofobias. Asimismo los dolores de cabeza o migrañas están directamente relacionados con la exposición al sol, ya que la protección debe ser la adecuada para las necesidades y estas varían según su categorización. De hecho para las personas que no quieren utilizar lentillas, hay gafas de sol graduadas. Así que siempre hay muchas posibilidades para ir protegido.

Aunque ya se sabe que la moda es muy importante, es necesario no ver las gafas de sol como un simple accesorio ya que, entre otras cosas, ayudan a mantener una buena salud ocular. Su principal función es la de proteger la vista y los ojos de los rayos ultravioletas e infrarrojos, por lo tanto se deben utilizar durante todo el año y no solamente en los meses de verano. De esta forma, se podrán evitar quemaduras, la aparición de cataratas u otras enfermedades y que los parpados y la piel de alrededor sufra alteraciones (arrugas y manchas). Igualmente se podrá tener un mayor confort, sobre todo si por quehaceres cotidianos se está más expuesto y si se es más sensible a la luz solar o al resplandor. En el caso de las gafas polarizadas, que están muy de moda, se podrá tener una mayor protección y nitidez. Estas bloquean en mayor cantidad los reflejos.

Es importante que todos estos cuidados también se tengan con los niños, ya que siempre suelen estar más tiempo recibiendo el sol. Por eso es necesario que estén muy protegidos y que desde pequeños empiecen a acostumbrarse a llevar siempre sus gafas puestas.

