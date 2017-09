Madrid Startup House celebra el Inspiring Women Leaders in the Digital Era

La Fundación Madrid Startup House (MSH) celebró el pasado 12 de septiembre su primer evento "Inspiring Women Leaders in the Digital Era" en colaboración con la Comisión Europea, Startup Europe, Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Área 31 - IE Business School, Correos, Ferrovial, Gas Natural, Mujeres a Seguir, Microsoft, Siemens y Telefónica Open Future, en las instalaciones del IE Business School./COMUNICAE/

La Fundación Madrid Startup House (MSH) celebró el pasado 12 de septiembre su primer evento "Inspiring Women Leaders in the Digital Era" en colaboración con la Comisión Europea, Startup Europe, Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Área 31 - IE Business School, Correos, Ferrovial, Gas Natural, Mujeres a Seguir, Microsoft, Siemens y Telefónica Open Future, en las instalaciones del IE Business School.

El evento fue inaugurado por Lucía Cerón, Directora del instituto de la mujer y para la igualdad de oportunidades, recalcó sobre el apoyo institucional y personal a este tipo de iniciativas para apoyar y transformar a la sociedad para que ésta sea social y económicamente más responsable, aspecto en el cual resulta necesario integrar a las mujeres. También hizo hincapié en lo necesario que es impulsar a que las niñas vean en carreras de ciencias y TIC una opción de futuro. Seguidamente la Presidenta de la Fundación Madrid Startup House, Teresa Alarcos, presentó la misión de esta institución que es hacer de Madrid y su área de influencia un referente global en el emprendimiento digital actuando en tres áreas: inspirando al talento digital, atrayendo inversores e inspirando a mujeres emprendedoras y haciendo de altavoz de todas las iniciativas y anunció que en el 2018 se realizará el segundo evento de la serie Inspiring Women Leaders in the Digital Era con un alcance internacional. Hizo hincapié que “es muy importante poner en marcha estos programas, tanto mujeres como hombre, tanto que España es la décimo segunda potencia mundial y la vigésimo octava en temas digitales para no perder la competitividad”.

Tanto las Asociaciones presentes Asociación Española de Mujeres Empresarias de Madrid, Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras - EJECON, FEDEPE, Mujeres Avenir, MujeresTech y Aliados, Spain Alumni Chapter of Beta Gamma Sigma, Women CEO, Women Corporate Directors, W50 - UCLA Anderson, representantes de empresas como Gas Natural, Telefónica Open Future, Mckinsey & Company, China Spain Innovation Ventures, Ideas4all Innovation, Intelygenz; y, las numerosas consejeras independientes presentes como Laura Molero, Isabel Torremocha y Sarah Harmon manifestaron su apoyo a iniciativas en favor de emprendimiento digital dado que el futuro será una fuente importantísima de generación de empresas y empleo. También conocieron de primera mano las iniciativas empresariales digitales presentadas en este evento, que sirven de testimonio para las estudiantes de carrera y MBA como por ejemplo: Shazura, representada por Sira Pérez de la Coba su fundadora y CEO, es un buscador biométrico con inteligencia Artificial, desde su filial de Silicon Valley aconseja a los emprendedores centrarse en los clientes y en crear un producto de valor y en venderlo. Chargy, representada por Laura Lozano Lominchar su fundadora y CEO, es una innovadora herramienta de inteligencia de negocio que analiza los datos en tiempo real a través de la carga inalámbrica de smarthphones, señala que las mujeres emprendedoras se tienen que ayudar las unas a las otras para que todas juntas ‘seamos más grandes’. Conento, representada por Macarena Estévez su fundadora y CEO, consultoría analítica en media usando las matemáticas para ofrecer mejores soluciones a sus clientes, apuntó que el éxito de su empresa es debido su sueño y a su pasión por las matemáticas. Noela González, co-fundadora de Natac LLC, a través de su empresa de Biotech con sede actual en Salt Lake City - Estados Unidos, emplea las más avanzadas tecnología para extraer ingredientes derivados del olivo para uso en distintas industrias, manifestó que emprender es de las cosas más bonitas que se puedan hacer y que hay que usar todo lo que tengamos a nuestro alcance para poder cambiar el mundo. Ygea Wellness School, representada por Izanami Martínez su fundadora y CEO, es una plataforma especializada en cuidados de salud, mencionó que tenemos que aprender a cuidarnos más, y es justamente lo hace su escuela por la cual ya han pasado más de 100 alumnos. Black Sheep, representada por Amrita Shekon, fundadora y CEO, emprendedora india con base en Australia, dio su visión sobre las barreras a superar en India a la hora de emprender y cómo ella las ha superado. Mencionó que lo más importante es seguir tu pasión e intentar sacarle provecho. Finalmente, Pilar Troncoso, habló sobre su proyecto con tecnología Blockchain para optimizar el transporte marítimo de mercancías. Laura Gil, experta en retail y cada vez más ‘curiosa digital’ como ella misma se define, es co-fundadora de XtelaX, una startup de drones que se lanzará muy pronto. Sus objetivos son la venta y la educación sobre drones.

Cerró la jornada María Luisa Izquierdo, Directora de Recursos Humanos de Microsoft, en representación de Pilar López señaló que desde su empresa “desarrollan políticas de empleo inclusivas para ellas y para ellos” y que buscan que “las mujeres no solo usen la tecnología sino que la inventen”. Finalmente, Sarah Harmon, Directora de LinkedIn España y Portugal, mencionó que “las mujeres somos muy malas en autopromoción; la sociedad nos ha enseñado a ser humildes, a no brillar demasiado” y propuso a las asistentes a ser mentoras de niñas y mujeres para contribuir a su desarrollo y motivó a las asistentes a llenar un panel con los programas e iniciativas que pondrían en marcha en sus organizaciones.

Teresa Alarcos agradeció la presencia de todos, hizo un resumen de la jornada y les invitó al segundo encuentro que tendrá lugar en el 2018.

SOBRE MADRID STARTUP HOUSE (MSH)

Madrid Startup House es una Fundación que nace del ámbito privado para el beneficio de la Sociedad en general, y en particular del Ecosistema Startup de Madrid y su Área de Influencia.

MSH nace como un concepto de “Casa Abierta”, bajo unos Principios de Transparencia e Imparcialidad, en la cual todos los agentes del Ecosistema puedan participar de manera abierta y en igualdad de oportunidades.

Fuente Comunicae