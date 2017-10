Madrid y Palma acogen "Woman Rocks Spain" jornadas sobre mujeres, emprendimiento y conciliación familiar

La maternidad inspira. Las mujeres emprendedoras están siendo las protagonistas de la recuperación económica y la generación de empleo. Cada vez más mujeres deciden emprender para conciliar su vida personal y profesional. Motivación, iniciativa, prudencia e intuición son algunas de las claves del éxito para los negocios emprendidos por mujeres y que se podrán conocer a través de los casos reales de éxito propuestos en las jornadas de WRS/COMUNICAE/

La maternidad inspira. Las mujeres emprendedoras están siendo las protagonistas de la recuperación económica y la generación de empleo. Cada vez más mujeres deciden emprender para conciliar su vida personal y profesional. Motivación, iniciativa, prudencia e intuición son algunas de las claves del éxito para los negocios emprendidos por mujeres y que se podrán conocer a través de los casos reales de éxito propuestos en las jornadas de WRS

11 reconocidas mujeres emprendedoras a nivel nacional se darán cita en el Teatro de la Luz Philips de Madrid y en el Hotel Iberostar Cristina de Playa de Palma con el objetivo de motivar y dotar de los conocimientos necesarios para emprender a todas aquellas mujeres que quieran desarrollarse profesionalmente.

A través de los casos de éxito de las emprendedoras y sus empresas Lucia Benavente de Lucia Be, Beatriz Gaspar, Mar Ramos y Maria Alonso de Hello Creatividad; Laura Baena de Malas Madres; Isabel Llorens de Rusticae; Maider Tomasena de Maider Tomasena; Eli Romero de Eli Romero comunicación; Paula González de The Singular Olivia; Billie Sastre de Mamis Digitales; Rocio Muñoz de Real Fábrica, los asistentes podrán encontrar la inspiración y la motivación fundamental a través de las experiencias personales.

“Hay cosas que solo se llegan a entender cuando las has vivido, por ello desde Woman Rocks Spain queremos impulsar el espíritu emprendedor de las mujeres, que se sientan identificadas y puedan lanzarse a realizar sus sueños”, comenta Nadia Nemer, organizadora del evento.

Con motivo del mes de la mujer emprendedora “Woman Rocks Spain ”, el primer encuentro de mujeres emprendedoras con mucho power, se realizará en Palma de Mallorca y Madrid durante los días 03 y 17 de noviembre respectivamente. El objetivo de la organización es contar con grandes y reconocidas profesionales en el sector del emprendimiento femenino, y tocar temáticas relacionadas con el trabajo, el emprendimiento y la conciliación.

Cada vez hay más mujeres emprendedoras y madres, mujeres que ante las dificultad para conciliar la vida laboral, personal y familiar deciden coger las riendas y crear su profesión. Unas se reinventan por completo y otras readaptan su profesión a su nueva disponibilidad. La tecnología ha facilitado el emprendimiento y por ello, Woman Rocks pretende plantear un debate que pueda animar, inspirar y hacer oír estos cambios que impactarán en las nuevas formas de vivir la vida laboral y personal en las mujeres

Emprender es realizar un largo viaje –explica Nadia Nemer, organizadora del evento- un viaje que no es fácil porque es empezar una aventura completamente nueva. Por este motivo, Woman Rocks Spain pretende ser una aventura única que reunirá a las mejores emprendedoras para que hablen de lo que más les apasiona, el gran viaje que es emprender.

“Woman Rocks ” es un evento hecho por mujeres para mujeres, somos un equipo de profesionales que queremos ayudar a dar voz a estos casos de éxito en los que todas nos podemos inspirar”, concluye Nadia Nemer, organizadora del encuentro.

Detrás de la organización de Woman Rocks Spain hay un gran equipo de mujeres emprendedoras que se encuentran trabajando para que el proyecto salga adelante: Lluisa Llull de Lluisa LLull Events & Deco, Alba Carrió, Cristina Ortega de Cristina Ortega Photodesign, Cati Moreno de Milkshake by Cati, Rosa Díaz de RC Protocolo & Comunicación, Lydia Gómez de In The Sun y la periodista Verónica Rosselló. También se han involucrado empresas patrocinadoras y colaboradoras: Philips, Iberostar, Mía by Freixenet, Blau Motors, Comunicae, Metricool, La Letrería y Selfpackaging.

---

Travel Rocks es la primera agencia de viajes para marcas. Fundada por Nadia Nemer, ofrece servicios de eventos y experiencias para marcas y empresas.

Contacto: prensa@travelrocks.com

Fuente Comunicae