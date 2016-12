Made in me incorpora el terciopelo en 5 colores e infinitos diseños

En prendas, pero también en complementos, este año hemos descubierto que el terciopelo no solo es apto para fiestas de Navidad. Ahora sí, ya se pueden pisar las calles brillando con luz propia porque Made in Me, el fabricante de calzado donde se diseñan los zapatos que se van a comprar, permite crear el modelo de tus sueños con la gran tendencia del año. Cinco colores entre los que costará elegir… ¡Para sumarse a la moda y comenzar el nuevo año con buen pie! PVP: 189€





La historia de la moda está plagada de curiosidades, como por ejemplo la trayectoria del terciopelo, probablemente el material más asociado a las fiestas desde que fue inventado en el lejano oriente. Las características peculiares del terciopelo, la suave profundidad espléndida del color del tinte que exhibía, lo hacían perfecto para encajar en los trajes oficiales y colgantes suntuosos. Las telas más magníficas en épocas medievales eran los terciopelos italianos y se sabe que los antiguos faraones egipcios usaban terciopelos hace más de 3.000 años, no obstante, sin un ápice de vetustez, este año entran por la puerta grande de los armarios de todos, incluyendo los más juveniles.

La moda es revolucionaria y este año ha decidido hacer de este material tan refinado, la tendencia más grande si se habla de zapatos. Para las que apuestan por cosas sencillas, unos zapatos de salón o unas bailarinas/slippers serán la mejor opción, pero para las que se atreven con todo, mocasines, botines, sandalias… ¡la variedad está servida!

Y ahora, chivamos una última cosa… ¡Ya están disponibles diferentes colores de terciopelo en el diseñador de Made in Me!

Acerca a de Made in me

Diseña el zapato de sus sueños entre un sinfín de combinaciones posibles: la forma, el tacón, el tejido, los colores y accesorios, así como de diferentes modelos: bailarinas, salón, slippers, retro, sandalias…

Made in me es el fabricante de calzado femenino donde tú diseñas los zapatos que vas a comprar. De una forma sencilla crearás los zapatos que siempre quisiste o los que necesitas en ese momento. ¡Es facilísimo de usar! Podrás ver el diseño en 3D, paso a paso, y hacer las modificaciones que quieras. Una vez listo lo recibirás en 3/4 semanas, gastos de envío gratuitos.

Los Made in me Shoes se fabrican a mano artesanalmente en España, lo que garantiza su fantástica calidad. Un verdadero lujo desde la talla 33 a la 44, pero si no te convence el resultado la devolución es del 100% del importe.

El equipo Made in me_hecho por mi_ quiere que cada cliente se sienta único y ponga su sello personal y exclusivo al producto a un precio verdaderamente razonable.

En Made in me no se fabrican zapatos, se fabrican sueños, los que siempre tuviste, con zapatos.