Lunes 30 de Enero - Proyecto Internacional por la Paz "Inner Peace day - Madrid" con miles de estudiantes

La asociación Inner Peace, en colaboración con CoolCheck y la ONG Meditate to Regenerate, tienen el placer de anunciar la celebración del "INNER PEACE DAY - MADRID", donde se organizarán Talleres, Conferencias y Eventos interculturales por la Paz. 25 centros educativos de la capital con casi 10.000 niños y jóvenes se unirán el 30 de Enero (DENIP) para ¡mandar un gran mensaje de Paz y Solidaridad a los niños del Mundo!