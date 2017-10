Llega a Madrid la Unidad del Suelo Pélvico

El suelo pélvico está formado por el conjunto de músculos y tejido conjuntivo que cierran la cavidad pélvica por su parte inferior. Muy pocas mujeres son conscientes de su importancia hasta que tienen problemas con ellos. Por eso, el reputado Dr Rozalén abre la primera Unidad del tratamiento del Suelo Pélvico en Madrid (c/ Fernán González 15, bajo izqda.), un lugar donde mejorar y fortalecer el suelo pélvico de la mano de fisioterapeutas especializados en Uroginecología/COMUNICAE/

El suelo pélvico es el conjunto de músculos y tejido conjuntivo que cierran la cavidad pélvica por su parte inferior. Pocas mujeres son conscientes de su importancia hasta que tienen problemas con ellos. La mayoría no escucha la palabra ´suelo pélvico` hasta el embarazo. Muchas, incluso, no saben llamarlo por su nombre ¿qué es eso (vagina, vejiga, ano, vulva…)? Por eso el reputado Dr Rozalén abre la primera Unidad del tratamiento del Suelo Pélvico en Madrid (c/ Fernán González 15, bajo izqda.), un lugar donde mejorar y fortalecer el suelo pélvico de la mano de fisioterapeutas especializados en Uroginecología. http://www.clinicarozalen.com/

Pero ¿qué es el suelo pélvico?

Los músculos del suelo pélvico abarcan la zona que va desde el hueso púbico al cóccix pero no están posados sobre ninguna estructura ósea. Este hecho contrasta con la gran mayoría de músculos esqueléticos, los cuales se anclan en la parte externa de estructuras ósea.

Amortigua: el suelo pélvico absorbe o compensa el movimiento de las vísceras ante los esfuerzos. Esto ocurre también al reír, cantar, tocar instrumentos de viento…

Soporta: el suelo pélvico es como un `tapón` que evita que los órganos se escapen por los orificios inferiores, ya que aguanta el peso de la vagina, recto, útero, vejiga y uretra que, a la vez, soportan el peso de todo el aparato digestivo.

Causas de deterioro

El debilitamiento del suelo pélvico puede ser consecuencia de un embarazo, parto, obesidad, seguimiento de dietas estrictas, menopausia, tabaquismo y su tos crónica, etc. Incluso la simple inactividad o una actividad inadecuada de algunos deportes pueden conducir a la disminución de su tono, fuerza y flexibilidad.

Incontinencia de esfuerzo: el suelo pélvico es delicado y su mal funcionamiento afecta a 7 de cada 10 mujeres y a algunos hombres también. Los primeros síntomas son un pequeño escape de orina al toser, estornudar o reír. Una pérdida de tono y competencia puede provocar además descolgamiento de órganos como la vejiga y el útero, e importantes disfunciones sexuales.

Sexo: el orgasmo es la única forma natural de contraer todas las fibras musculares del suelo pélvico, de modo que el sexo es una buena forma de ejercitarlo. Además, un buen tono de suelo pélvico aumenta el placer durante las relaciones.

Por libre, a muchas mujeres les vienen bien los famosos ejercicios de Kegel o utilizar unas bolas chinas (incluso durante el embarazo), las venden en farmacias y tiendas de juguetes eróticos. Los ejercicios para tonificar el periné deberían ser una constante en la vida de cualquier mujer, independientemente de la gestación y el parto, si bien es recomendable la valoración previa por el ginecólogo o fisioterapeuta especializado, puesto que no en todos los casos es idóneo.

La fisioterapia de suelo pélvico

El debilitamiento del suelo pélvico provoca uno o varios de los siguientes trastornos, todos ellos, serán tratados adecuadamente en la Unidad del Suelo Pélivco recién abierta por el Dr. Rozalén: incontinencia urinaria y fecal, abertura vaginal, infecciones crónicas, vaginismo, sensación de peso, prolapsos (caída de los órganos intraabdominales), diástasis abdominal, dolores pélvicos crónicos, dispareunia y disfunciones sexuales como hiposensibilidad. La Unidad de Suelo Pélvico valora exhaustivamente a sus clientes y ofrece los mejores tratamientos personalizados. Las sesiones vienen a durar una hora y cuestan 45 euros en clínica y 70 euros en domicilio.

Prevención: La mejor arma para tener un suelo pélvico fuerte es, sin duda, la prevención. Y para ello la unidad ofrece diferentes métodos como los Hipopresivos y la Readaptación Postural.

Acerca de las Clínicas Rozalén

Las Clínicas Rozalén nacen con vocación de acercar a España el último concepto de Rehabilitación y Fisioterapia, desde un claro compromiso con la salud de vanguardia y la mejor atención al cliente. Nacidas de la mano del conocido Dr. Rozalén, en 1985, hoy disponen de 4 centros en continua innovación y estudio de las nuevas técnicas para la mejor asistencia y recuperación del paciente. Todas las áreas están respaldadas por médicos especialistas y fisioterapeutas especializados en cada una de las materias.

UNIDAD DE SUELO PÉLVICO c/Fernán Gonzalez 15, bajo izqda. / 915 04 44 11

Unidad de Suelo Pélvico Dr. Rozalén en Facebook

CLÍNICA ROZALEN

C/ O´Donnell, 49, 28009 Madrid

Tfno.: 915 04 44 11 Fax.: 915742228 Ver mapa

CENTRO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN DOCTOR ROZALEN

C/ Carlos Domingo, 21, 28047 Madrid

Tfno.: 914 65 84 64 ‎ Fax.: 915742228 Ver mapa

CENTRO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN DOCTOR ROZALEN

C/ Francisco Navacerrada, 10, 28028 Madrid

Tfno.: 913 61 31 41 Fax.: 915742228 Ver mapa

