'Live painting' con motivo del Día del Orgullo de la mano del artista callejero Rosh333 y Spotahome

El grafitero realizará una representación artística en vivo sobre la cristalera del restaurante Superchulo Madrid, ubicado en pleno barrio de Malasaña

Con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTB, Spotahome, plataforma 100% online de reservas de alquiler de vivienda no vacacional superior a 30 días, presenta hoy ‘Move to love’, una reivindicación del amor sin barreras, para seguir moviéndose y dar un paso al frente por él independientemente de la orientación sexual. Para ello contará con la colaboración del artista callejero Rosh333, que realizará un ‘live painting’, sobre la cristalera de uno de los restaurantes más de moda del barrio madrileño de Malasaña, el Superchulo Madrid.

Rosh33 realizará el ‘live painting’ o representación artística en vivo desde las 10:00 de hoy, miércoles, 28 de junio, hasta mañana a las 20:00, que será cuando finalice el mural sobre la cristalera del restaurante. El dibujo representará el mensaje ‘Move to Love’ con la característica serigrafía del artista alicantino, en el que combinará diferentes colores, simulando los ya clásicos del arcoíris.

En la palabras de María José Contreras, responsable de redes sociales y contenido de Spotahome España: 'Move to Love nos posiciona del lado del amor sin barreras, del amor sin etiquetas, del amor universal. En Spotahome soñamos con hacer del mundo un lugar enorme donde todos podamos sentir que cualquier sitio está a nuestro alcance. Soñamos con un mundo abierto y plural, donde podamos amar sin escondernos, donde amar sea siempre motivo de orgullo.'

Según Rebeca Toribio, responsable de Superchulo Madrid: 'No hay mejor manera que vivir y moverse por amor. Desde Superchulo consideramos que el sentido de la vida está en encontrar la individualidad en el estado más puro y verdadero que existe. Por eso, creemos que no hay mejor artista que Rosh333 para representarlo a través de las formas, la texturas y los colores de sus murales.'

Un artista fuera de lo común para un movimiento de reivindicación

Perteneciente a una casta de escritores de graffiti, Rosh333 llamó la atención de la escena urbana internacional de finales a de los años 90, lo que le convirtió en un polifacético grafitero que ha conquistado a público y especialistas hasta llegar a ser uno de los artistas urbanos de referencia nacional. Con casi 10.000 seguidores en Instagram, su obra destaca por su organicidad, generando composiciones que eluden a las propias formas de la naturaleza y a su desarrollo orgánico para establecer un diálogo con el espectador en el que el artista invita al extravío estético dentro del territorio de sus trabajos.

'Entre mis leitmotivs destacan, Color y Movimiento, y la frase In Love We trust. Creo sinceramente en el amor como fuente de energía. Una especie de combustible que me ayuda a mover la maquinaria para conseguir mis objetivos, para vivir mejor. Amor por mi trabajo, amor por mis amigos y familiares, amor por el planeta, amor por lo que hago… Por estas razones creo que Move to Love es un lema con el que me siento identificado' afirma Rosh333.

