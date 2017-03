LEGO® Star Wars™ llega a Majadahonda por primera vez

Estatuas gigantes de los principales personajes de Star Wars™ inundarán EquinoccioPark de Majadahonda en el contexto de la llegada de LEGO® Star Wars™ al Centro Comercial que tendrá lugar todos los fines de semana de marzo hasta el 2 de abril.



Siguiendo la filosofía de LEGO®, cuyo nombre viene del danés ‘leg godt’, que significa ‘jugar bien’, los niños de 3 a 12 años podrán disfrutar de talleres de construcción con sets de LEGO® y videojuegos de la saga. Estarán abiertos al público en horario de 17h a 21h (los viernes) y de 12h a 14h y de 17h a 21h los sábados, domingos y festivos (20 de marzo, festivo en la Comunidad de Madrid).

Según ha expresado la doctora Maryhan Baker en diversos artículos, "jugar con LEGO® puede hacer que los niños mejoren sus habilidades motoras, desarrollen su creatividad y pierdan el miedo al fracaso".

A LEGO® se le suma, además, la mítica saga Star Wars™, que celebra su cuadragésimo aniversario en 2017 para que los niños desarrollen su imaginación en la compañía de sus personajes.

Para disfrutar de este evento, los asistentes necesitarán la Tarjeta de Ventajas del centro comercial, que se podrá conseguir en el punto de información o descargándola gratuitamente desde la app de Equinoccio.

Más información sobre talleres y horarios aquí

Sobre Equinoccio

Situado en Majadahonda, Equinoccio ha conseguido consolidarse como uno de los centros comerciales con mejor oferta de entretenimiento y restauración en el noroeste de Madrid. Con una superficie de más de 35.000 metros cuadrados y más de 40 locales, tiene todo lo necesario para la diversión en familia y también con amigos. Además, también dispone de un aparcamiento gratuito con 1.500 plazas.

Sobre LEGO®

El Grupo LEGO® es una compañía privada con sede en Billund (Dinamarca) y sus oficinas más importantes están ubicadas en Enfield (Estados Unidos), Londres (Reino Unido), Shanghái (China) y Singapur. Desde su fundación en 1932 por Ole Kirk Kristiansen y a partir del icónico ladrillo LEGO®, la empresa se ha convertido en una de las líderes internacionales en la fabricación de juguetes.

Fiel a su lema, ‘Only the best is good enough’, la empresa tiene un firme compromiso con el desarrollo infantil, que consiste en inspirar y desarrollar a los constructores del mañana mediante el juego y el aprendizaje creativo. Los productos de LEGO® se venden en todo el mundo y pueden visualizarse virtualmente en http://www.lego.es .

Si desea consultar más noticias sobre el Grupo LEGO®, o información sobre nuestros resultados financieros y compromiso de responsabilidad, visite http://www.LEGO.com/es-es/aboutus.