Lanzamiento de la novela "La opción Wesser" de Rafa Limones

El próximo 17 de octubre Ediciones Labnar y Rafa Limones pone en el mercado la primera novela de este autor español; una trama con trasfondo histórico que se desarrolla en los años anteriores a La Segunda Guerra Mundial en Alemania. Pocas veces una novela ha narrado con tanta fidelidad los hechos ocurridos antes de la guerra; entramados políticos para alzar a Hitler al poder y una lucha desesperada para parar ese mismo ascenso.

La opción Wesser de Rafa Limones.

Pocas veces una novela ha narrado con tanta fidelidad los hechos ocurridos antes de la guerra; entramados políticos para subir a Hitler al poder y estrategias para parar ese mismo ascenso.La visión del autor es acertada, puesto que no elude incluir los hechos reales de forma hábil en el contexto ficticio de la trama, consiguiendo con acierto, no caer en definiciones panfletarias del conflicto.Las sacudidas a los gigantes empresariales alemanes que pusieron a disposición del partido nazi toda su maquinaria, son otro de los atractivos de esta gran obra, no dejando de lado la tentación que muchos empresarios judíos tuvieron, de unirse a la ola nazi para conservar sus negocios.

La opción Wesser parece hoy más actual que nunca con la entrada en el parlamento alemán este 2017 de los partidos más radicales, sin duda un presagio que ya se vivió en las diferentes elecciones de la década de los 30.

Rafa Limones (30 de agosto de 1972) Lleida. Es un apasionado de la historia y la geopolítica. Escribió su primera novela en 2004 (Cuatro Cuartos) novela no publicada. Durante algunos años ha escrito ensayos y manuales bajo seudónimo, además de algunos artículos para revistas digitales. Fue en 2016 cuando se decidió de nuevo con la novela. Esta vez en el marco histórico con La opción Wesser, una obra con una crítica feroz a las empresas y políticas alemanas durante el III Reich.

Sinopsis:

Atzel Wesser vive en Berlín con su mujer enferma, sus dos hijas y Jedrek, un amigo al que quiere como a un hermano.

Alemania palpita con el odio que emana de las consecuencias de la Gran Guerra y teme la crisis que se expande desde el otro lado del Atlántico.

Como miles de familias judías, los Wesser no tardarán en sufrir el desgraciado azote de una ideología destructora que cobra más fuerza con cada discurso de su líder, Adolf Hitler. El poder de las palabras y la errada fe en la bondad del hombre hacen surgir una crueldad que nadie creyó posible.

En medio del caos, Atzel hará todo lo posible por proteger a su familia del odio imparable hacia su pueblo, pues en ellos está la alternativa al horror, un modo de acabar con el infierno que acecha.

Los Wesser son la clave, una llama frente al polvorín de Hitler.

La única opción para evitar lo inevitable.

http://www.edicioneslabnar.com/la-opcion-wesser-602

Fuente Comunicae