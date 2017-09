La evolución de la imagen

Históricamente la innovación ha creado nuevas oportunidades, pero también ha dejado atrás viejas formas que se daban por sentadas. Así, cuando nació la fotografía se pensaba que la pintura colapsaría tras la llegada de una nueva manera de capturar el mundo. Del mismo modo pasó cuando nació el cine y la imagen tuvo movimiento.

Históricamente la innovación ha creado nuevas oportunidades, pero también ha dejado atrás viejas formas que se daban por sentadas. Así, cuando nació la fotografía se pensaba que la pintura colapsaría tras la llegada de una nueva manera de capturar el mundo. Del mismo modo pasó cuando nació el cine y la imagen tuvo movimiento. Con el arribo de la TV, la imagen llegaba a los hogares y se pensó que el cine tenía los d&...

Con el arribo de la TV, la imagen llegaba a los hogares y se pensó que el cine tenía los días contados. En la era digital, la imagen bombardea por millares los dispositivos móviles volviéndose experiencias colectivas pero individuales al mismo tiempo y la gente pensó que era el fin de la TV, las revistas impresas y otras industrias del siglo pasado.

Si bien todas han logrado coexistir desde entonces, algunas cosas han cambiado para bien y para quienes se adaptaron, puesto que han sobrevivido profesional o empresarialmente. En lo que a mí respecta, tardé en migrar a la cámara digital, en parte por considerar más artístico el proceso tradicional y otro tanto por nostalgia. Pero tuve que aceptar al final que era una forma más rápida de capturar, procesar y distribuir la imagen, e incluso de lograr ciertos efectos que uno visualizaba y que técnicamente eran complicados de ejecutar con los métodos antiguos.

Las redes sociales

Tengo poco tiempo incorporado a las redes sociales, por considerarlas poco serias. Pero su crecimiento me hizo ver mi error y me adapté para mantener mi propuesta vigente, aunque no todos han corrido con la misma suerte:

Casos de empresas como Kodak, que desapareció por no tomar medidas para adaptarse a las nuevas tendencias del negocio de la fotografía, o Blockbuster, ante el arribo de Netflix y su revolución en la forma de consumir imagen en movimiento, son ejemplos de cómo han desaparecido empresas gigantes.

Pero también ha sucedido con muchas pequeñas que, pese a saber que era necesario migrar, no tuvieron oportunidad de hacerlo a tiempo. Y es que muchos nos resistimos a cambiar algo que nos tomó años aprender, dominar o consolidar hasta lograr cierto prestigio. Aunque existen tendencias retro, una vez que nos acostumbramos a las facilidades que la tecnología nos brinda, el mundo siempre cambia para bien:

La fotografía digital ayudó a que se consumieran menos químicos en el proceso de revelado, que terminaban en el drenaje contaminando los ríos y mares. La electricidad redujo el consumo de velas y madera, dando paso a luminarias y calentadores eléctricos, además de permitir que el cine, la radio, la TV, los ordenadores y dispositivos móviles existieran. Otras industrias, como la música, también han evolucionado y hoy en día no creo que ningún productor de música o cine quieran volver a cortar y pegar cintas análogas cuando se puede editar todo tipo de corrección en una plataforma digital.

Fotografía y naturaleza

Actualmente. la industria de la imagen nos brinda cámaras de diversos tipos, pero es probable que los dispositivos del futuro tengan la misma calidad de los aparatos profesionales más avanzados y que nos tengamos que adaptar a esa tendencia, ya que están evolucionando muy rápido gracias al desarrollo de Apps que han ampliado las posibilidades para procesar imágenes.

Siempre buscamos captar momentos irrepetibles y tener las imágenes con nosotros por siempre, para volver a revivir esas experiencias o documentar momentos históricos únicos. En mi caso, pretendo dejar un legado de la belleza natural del planeta. Quizás en el futuro, alcance a capturar imágenes de realidad inmersiva de paisajes antes que desaparezcan, aunque espero que eso cambie y el mundo los mantenga vivos.

Si logramos que la imagen, además de testigo, sea motivo de inspiración y cuidado de la naturaleza, la tecnología con todo el desarrollo que da a nuestra sociedad coexistirá en armonía con el entorno.

Escrito por: Ricardo Sandoval

Contacto: Enrique Moris

Santa Bárbara Marketing SL