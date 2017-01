Jesús Alberto Merchán: ''Nos enfrentamos a un nuevo escenario mundial más social y medioambiental''

Merchán ha expresado sus ideas durante la celebración del I Foro Economía y Valores Sociales celebrado recientemente en el Centro de Negocios Velázquez 54.

Para Merchán, “la sociedad actual demanda nuevos modelos económicos no tanto por la escasez de recursos naturales sino por la inviabilidad de continuar utilizándolos. Nuestra sociedad tomó decisiones que ahora han hipotecado nuestro presente y proyección futura como civilización, y nos encontramos en una situación extrema donde el paradigma evolutivo se cuestiona como viable y capaz para afrontar nuevos escenarios. Los problemas del cambio climático intervendrán en todos nuestros ámbitos de existencia, afectando a lo reconocido, desde nuevas enfermedades, a la construcción demográfica de la humanidad, racionalizaciones en productos y servicios básicos; se abrirá un nuevo mundo donde la clave será el aprendizaje”.

Nuevo Think Tank

El Centro de Negocios Velázquez 54, se postula como nuevo think-tank basado en la exposición de nuevos paradigmas y reflexiones intelectuales prácticas desvinculándose de partidos políticos, grupos de presión, y lobbies en un intento por intervenir en la opinión pública con valor real con la única orientación de promover la solidaridad absoluta en los sectores estratégicos que intervienen en nuestro mundo.

Jesús Alberto Merchán, es el CEO del Centro de Negocios Velázquez 54 y consultor independiente de empresas especializado en desarrollo de negocios sostenibles. Merchán fue el ponente principal del encuentro económico que también contó con otros representantes de multinacionales de diversos sectores, así como instituciones públicas y organizaciones sociales que expusieron su visión sobre el futuro de la globalización y los cambios de paradigma.

Los asistentes debatieron sobre la evolución de la sociedad, de los sistemas educativos, del estado del bienestar, las economías emergentes, los cambios políticos, los nuevos líderes mundiales, la demografía, el reparto de los recursos, los mass media, los modelos comunicativos, el papel de la política, etc. Para Merchán “la internacionalización de la economía se mide en clave de supervivencia, de alianzas entre empresas, Estados, y organizaciones de distinto origen que sepan aprovechar conocimientos y experiencias”.

Gestión de la incertidumbre

El prestigioso consultor empresarial, Jesús Alberto Merchán, explicó su visión social y económica mundial: “el universalismo abstracto presenta un horizonte desconocido al enfrentarnos a escenarios no previstos dónde la gestión de la incertidumbre será clave para entender que ya nada será previsible y que nos enfrentamos a una evolución no predictiva. La Ciencia y sus diferentes aplicaciones en la sociedad, cambiarán las formas de entender la salud, la seguridad, la tecnología, el transporte, las comunicaciones, la educación, etc. Además, la llegada real de la inteligencia artificial y la convivencia de la realidad con lo virtual en un mismo plano dimensional, ayudará a que se impongan modelos basados en una visión más colectiva.

Merchán estima que en el futuro se hará cada vez más patente la escasez de recursos naturales y se impondrán aquellos modelos económicos que sean capaces de minimizar su impacto en el medio ambiente. Afirma que ello será el eje base de cualquier toma de decisión: “Conoceremos otros modelos, el concepto de Solidaridad Absoluta creará disyuntivas sobre la elección de sistemas gestionados por el Estado frente a iniciativas privadas. Se buscarán actitudes ofensivas o defensivas en campos claves para la permanencia y evolución de una sociedad equilibrada que no genere desigualdad, que no cree dos mundos que al final acabarían en otra confrontación ricos/pobres, norte/sur, haciéndose evidente las diferencias por acceso a posibilidades y privaciones”.

Jesús Alberto Merchán reflexionó también sobre la propia convivencia entre generaciones: “la juventud perdida en su propia búsqueda de identidad deberá encontrar esencial el mantenimiento de otras generaciones que intervienen de forma pasiva en la productividad. Habrá que repensar por obligación otro sistema para organizar las sociedades, consensuar lo conveniente sin prejuicios a la hora de derribar lo establecido porque haya funcionado hasta ahora, proyectar el futuro sin la red de protección de los ciclos históricos. Nos encontramos iniciando una época de la evolución dónde lo nuevo será además diferente”.

Sobre Velázquez 54

El Centro de Negocios Velázquez 54 es un espacio profesional madrileño que dispone de oficinas, salas de coworking, meeting rooms, oficina virtual para empresas y domiciliación social de negocios. Complementa sus servicios a empresas con un amplio abanico de actividades de asesoramiento: consultoría de gestión, asesoría legal y fiscal, contabilidad, prevención de riesgos, servicios de comunicación y marketing, etc.

Espera convertirse en un punto de encuentro de profesionales de diversos sectores empresariales mediante la organización de distintas actividades como foros de discusión, jornadas de conferencias, sesiones de coaching para directivos a partir de su visión internacional, etc.

