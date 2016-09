El IV Salón FrankiNorte mostrará en Bilbao soluciones de negocio y autoempleo en franquicia

Se celebrará el 15 de septiembre en el Palacio Euskalduna con la presencia de medio centenar de expositores en representación de 250 marcas

Medio centenar de expositores, en representación de 250 marcas, participarán en la IV edición de FrankiNorte, Salón de la Franquicia & otras oportunidades de negocio, que se celebrará el jueves,15 de septiembre, en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Este evento convertirá a la capital vasca en el epicentro del negocio franquiciador y en el nexo de unión entre empresas y futuros franquiciados.

Frankinorte se presenta como una gran oportunidad para todos aquellos que estén interesados en montar su propio negocio, inventir en franquicia, rentabilizar pequeños capitales, aprovechar locales comerciales o autoemplearse, ya que podrán conocer de primera mano interesantes propuestas a nivel nacional e internacional de forma gratuita.

Como novedad, la organización ha puesto en marcha la Agenda de citas on line, que permite la captación previa de interesados que solicitan información de cada empresa expositora. Esta opción se combina con la coordinación de citas in situ, para los visitantes que acceden al Salón de forma directa por el sistema de puertas abiertas.

El gerente de la Asociación Española de Franquiciadores (AEF) Eduardo Abadía, que estará presente un año más en FrankiNorte, señala que el “sistema de franquicias se va arraigando cada año en el País Vasco, como lo demuestra el dato de que ya es la quinta Comunidad en la que más facturan sus centrales franquiciadoras”. Por eso, “está más que justificada la organización de una feria como FrankiNorte, a la que la AEF viene apoyando desde su primera edición, encargándonos de la dirección técnica de las jornadas de FrankiForum y de los premios que se van a otorgar, además de asesorar e informar a todas aquellas personas interesadas en montar negocios en régimen de franquicia”, afirma.

Por su parte, la directora de FrankiNorte, Raquel Robledo, destaca que “existen indicadores que favorecen la implantación de nuevas franquicias, por lo que las marcas ven el Salón como una oportunidad de expansión en un área geográfica que cuenta con unos datos económicos más próximos a los estándares europeos”.

Además, recuerda que “el sector franquicias, pese a la recesión económica, ha sabido mantenerse como uno de los puntuales en generación de soluciones de autoempleo y en proyección de franquicias desarrollados por emprendedores”.

Oportunidades para todos los gustos

El Salón permitirá, en su cuarta edición, que los visitantes puedan acceder de forma gratuita a un amplio abanico de ofertas comerciales en sectores tan representativos como moda y complementos, belleza y estética, alimentación y nutrición, restauración, supermercados, papelería, clínicas dentales, guarderías, inmobiliarias, lavanderías, entre otros sectores emergentes.

Los visitantes podrán conocer de primera mano las ventajas de formar parte de las franquicias: Folder, Barbosa Space, NyN, Lavanda Laundry, Leds Home, No + Vello, Krack, AEF, Tic Tac fotomatón, Efinca, London Café, Carrefour, Bellum, Alfil Be, Maxi Diez, Eroski, De5en5, Technishop, Parking para niñ@s, La Barata, T.B.S, Urbiteco, Campus Dental, Franquicias en red, Audidat, Q&MA Consultores, Kidiliz, Body Design, Sqrups, Centro Franquicias, Click&Repara, Be ok, Kids Around, Jean Claude Olivier, Iberia Real Estate, Phone House, Carlos Peluquero, Be Franquicias, Diez Euros, Aretha, Corte Y Jamón, Asasur, Tutto Tempo, Pizzería Carlos, Dt detalles, Minicall, Operador de Mercados, El rincón del estilista, De cosas hogar y moda, La Croqueteria, Grupo Euro&CÍA, Inmo 24, Marcal Asesores, Dulzia, Infoedita, Come & Enjoy, Expandenegocio y Cay Ville entre otros.

Asimismo, como un valor añadido, estarán presentes las principales consultoras del sector que ofrecerán sus servicios a futuros franquiciados o a empresas que deseen franquiciar su negocio.

Además del apoyo de la AEF, FrankiNorte cuenta con la colaboración de asociaciones e instituciones como el Gobierno Vasco, a través del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, el gobierno de Euskadi, el Ayuntamiento de Bilbao, entre otros. La organización sigue estrechando colaboraciones con organismos del país vecino dado su carácter transfronterizo, entre los que destacan la Cámara Francesa de Comercio e Industria para el Norte de España y a la Federación Francesa de la Franquicia.

Actividades para visitantes

Entre las actividades más destacables del Salón figura FrankiForum, un espacio donde diversos especialistas a nivel nacional e internacional, aportarán sus experiencias y datos de interés sobre esta fórmula de negocio.

En este Foro, las firmas expositoras también son protagonistas, ya que realizan sus presentaciones de negocio a futuros franquiciados, potenciando la proyección comercial de cara a los visitantes.

“5 minutos para descubrir por qué fracasarás al franquiciar tu negocio, 25 para evitarlo”, “Claves para entender un contrato en franquicia” o Claves del crecimiento en franquicia” son algunos de los interesantes aspectos que los expertos abordarán en este espacio de debate y reflexión.

Como en años anteriores, se entregará el Premio FrankiNorte, bajo la dirección técnica de la AEF, que premia la labor de las firmas expositoras a través de diferentes modalidades El jurado de los premios estará formado por representantes de esta asociación y de las instituciones colaboradoras en la edición de FrankiNorte 2016. La entrega de galardones, que se celebrará el 15 de septiembre en el marco del Salón, contará con la presencia del director de Comercio del Gobierno Vasco, Jon Zarate Zarraga, la directora de Bilbao Ekintza, Nora Sarasola, y del gerente de la AEF, Eduardo Abadía.

El sector en el País Vasco

El País Vasco es la quinta Comunidad que más factura dentro del sistema de franquicias nacional, representando el 5,3% del total de la facturación de este modelo de negocio, según el informe “La Franquicia en España”, que elabora la AEF.

En relación con el número de establecimientos operativos que las centrales vascas suman por todo el territorio nacional, la cifra actual es de 3.110, lo que significa el 2,5% de los 65.810 locales que contabiliza la totalidad de la franquicia en España.

Uno de los datos más relevantes del informe de la AEF es que las centrales franquiciadoras implantadas en el País Vasco emplean a 13.077 personas que trabajan directamente en sus establecimientos, es decir, generan el 5,1% del empleo en franquicia.