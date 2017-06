ISPEDUC crea el nuevo Máster Online en Arteterapia

Las especializaciones en terapias creativas, arteterapias se han convertido en verdaderas protagonistas en los últimos años, por su novedad en la concepción de las personas, de sus necesidades y de las terapias: más humana, más vivenciales y sensoexperienciales. Pero con este desarrollo de este nuevo tipo de terapias tan gratificantes, con tan buenos resultados, se han dado una serie de programas mal planificados, o ausentes de la necesaria formación cient&...

Las especializaciones en terapias creativas, arteterapias se han convertido en verdaderas protagonistas en los últimos años, por su novedad en la concepción de las personas, de sus necesidades y de las terapias: más humana, más vivenciales y sensoexperienciales.

Pero con este desarrollo de este nuevo tipo de terapias tan gratificantes, con tan buenos resultados, se han dado una serie de programas mal planificados, o ausentes de la necesaria formación científica, terapéutico etc., y a veces inconexas, incompletas o sin el necesario rigor evidencial.

La arteterapia no es sólo pintar, no se trata de hacer un mural en grupo y pasar una tarde agradable, confundiéndola como ocio o Terapia ocupacional (en su mal uso conceptual también), o cualquier otra consideración. Estamos ante una disciplina científica con su cuerpo teórico, con su cuerpo diagnóstico y de intervención, con unos resultados de rehabilitación cognitiva, sensorial, sin parangón. Los nuevos conocimientos neurocientíficos sobre la plasticidad cerebral han revolucionado el concepto de las terapias y las intervenciones neurosensoriales, en la que, aunque estamos en el germen, en un estadio muy inicial, de una verdadera revolución terapéutica, y ya hay muchos profesionales y organizaciones haciendo cosas en todo el mundo muy interesantes.

En ocasiones nos aparecen muchos titulados en Bellas Artes o de otras artes, de la música, o psicólogos, educadores etc., con gran deseo de intervenir, de convertirse en arteterapeutas ya. Es tan amplio en grupo profesional y sus formaciones universitarias iniciales tan diferentes que dificulta aún más el proceso, pero también lo enriquece. No obstante, el ya no existe, para ser arteterapeuta hará falta una formación muy completa y exhaustiva, que no termina con un Máster, si no que comienza a partir de ahí.

Muchos no sabrán que tendrán que olvidarse algo del ‘pincel’ o del tambor, así como de alguna dinámica de grupo en un momento determinado para detenerse en conocimiento arduo y científico. Cómo ser terapeuta sin conocer cómo funciona la psicología de la personalidad, cómo dar Terapia sin el conocimiento de técnicas Neuropsicológicas o sin saber cómo funciona nuestro cerebro, o cómo no estudiar el funcionamiento de nuestros estados mentales superiores, cómo funciona la inteligencia emocional o qué características tienen determinadas discapacidades y sus necesidades específicas. Cómo no va a ser importante dominar el diagnóstico y cómo intervenir, en definitiva, en cada caso y circunstancia para que sea una actividad con rigor y sentido terapéutico real basado en la evidencia y en la rehabilitación neurosensorial y cognitiva.

Por otra parte, los titulados ya en áreas terapéuticas, pedagogos, psicólogos, médicos, que tienen más formación en esa parte, han de conocer las herramientas básicas artísticas, sus métodos, el proceso creativo y las técnicas de cara a su aplicación al ámbito sensorial y rehabilitador. Por tanto, la gran diferencia de personas que pueden y se forman en arteterapia lejos de ser un impedimento, aunque complejo, lo hace todavía más apasionante y un reto mayor, en el que el resultado es más satisfactorio al producirse una sinergia de multidisciplinariedad en la que todos aprendemos de todos.

Lo que se plantea desde ISPEDUC es probablemente el Máster con el más completo planteamiento donde se enseña neurociencias, pedagogía, psicología, cómo diagnosticar cada trastorno, discapacidad, o cómo trabajar con cada etapa evolutiva, con cada edad y los principios fundamentales de la rehabilitación cognitiva y sensorial y las bases de la creatividad y las más amplias bases teóricas y metodológicas de la arteterapia.

Estamos, en definitiva, en una formación compleja que necesita de un temario muy amplio para abordar la Arteterapia con seriedad, rigor y profesionalidad, y por ello, probablemente nos encontramos con ISPEDUC ante uno de los programas Máster más completos que se implementan Online en Arteterapia y otras terapias creativas.

Podrá ampliar información en www.ispeduc.com

Contacto:

Ispeduc

@ispeduc

911961118

www.ispeduc.com