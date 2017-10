Que Me Inviten Al Concierto, la app que permite ir de invitado a conciertos

Ir como invitado a un concierto nunca fue una opción fácil y al alcance de cualquiera. Que Me Inviten Al Concierto abre la puerta de las invitaciones a conciertos, sesiones y festivales de música de todos los estilos/COMUNICAE/

En más de cuatro años en internet QMIAC ha permitido ir invitado a más de 3.000 eventos a sus casi 50.000 seguidores en las redes sociales. Ese es el colchón de éxito que ha llevado a Que Me Inviten Al Concierto a dar el salto desde Internet hasta el mundo de las aplicaciones móviles. Y es que conseguir una invitación a un concierto o ser el primero en conocer promociones o citas musicales nunca ha sido tan fácil como ahora.



La app, única en sus funcionalidades, de descarga gratuita, presenta para todos los amantes de la música la manera más sencilla de estar al día de todos los conciertos y sesiones que se van presentando en el panorama musical nacional. Toda la información de invitaciones, sorteos y concursos con los que ir invitado a los conciertos de grandes bandas y artistas emergentes a un solo toque de pantalla.



La información, personalizada y localizada geográficamente


La plataforma Que Me Inviten Al Concierto no solo presenta la información y notificaciones de todos los conciertos disponibles. Tal como dicen, "para gustos, los colores". Y así lo entiende la app, que permite a los usuarios filtrar aquello que quieren ver, según sus gustos (indie, jazz, folk, rock, electrónica, soul, hiphop...). Así, por ejemplo, aquel que esté interesado en la música rock en Madrid, recibirá sugerencias e información de conciertos y eventos afines a estas preferencias.



Además, la app, que ya está disponible tanto para iOS como para Android, no solo permite personalizar la información a través de gustos y afinidades, sino que también cuenta con filtros por localización o geoposicionamiento para configurar las notificaciones sobre conciertos y promociones.



Innovación y funcionalidades de participación 


El lanzamiento de Que Me Inviten Al Concierto trae consigo también la oportunidad de formar parte de una comunidad de amantes de la música y los eventos musicales activa y participativa. Por eso, la app se presenta con funcionalidades innovadoras y simples que permiten que el usuario participe mediante su GPS, el uso de NFC o la cámara de fotos de su Smartphone.



Así, la participación y comunidad de la aplicación no se limita a las redes sociales: Que Me Inviten al Concierto permite que todo aquel usuario que quiera compartir con sus amigos y compañeros los conciertos más interesantes puedan hacerlo con un solo movimiento y eligiendo mediante qué vía se quiere compartir: redes sociales, WhatsApp, mail…



Una gran noticia para todos aquellos que se debaten entre decenas de páginas para encontrar el concierto más divertido y prometedor de los carteles disponibles en el panorama nacional.

Mas Información: http://www.quemeinvitenalconcierto.com ( Twitter / Facebook)

