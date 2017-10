El hotel boutique Royal Hideaway Playacar redefine el lujo en plena Riviera Maya

Ubicado en Playa del Carmen, el hotel es miembro de Leading Hotels of the World y su exclusivo servicio de mayordomía lo han convertido en el Adults Only preferido por los huéspedes más exigentes/COMUNICAE/

Aguas cristalinas, palmeras infinitas, y un servicio exclusivo que incluye incluso mayordomo. El icónico hotel Royal Hideaway Playacar de Playa del Carmen, destila premiumness en todos sus detalles. Un Adults Only que desde su nacimiento se ha postulado como la mejor alternativa para quienes desean descubrir Riviera Maya a otro nivel y que ahora se reinventa poniendo en marcha los mejores servicios en un entorno exclusivo y único.

Su filosofía Luxurians Only define una actitud ante lo que el huésped espera encontrarse: un lugar perfecto para los amantes de las experiencias únicas, con firma.

Lujo colonial

Concebido como un oasis privado, el Royal Hideaway Playacar cuenta con una arquitectura capaz de trasladar al huésped a un lugar privado e íntimo donde la exclusividad y el buen gusto crean una estancia 100% luxury all- inclusive sólo apta para adultos exigentes.

Paredes blancas puras, techos altos con molduras perimetrales, amplios ventanales y columnas con revestimientos en piedra, se entremezclan con materiales y tejidos nobles. Lámparas colgantes de estilo clásico, muebles de caoba y cuadros de estilo renacentista dan la bienvenida a los huéspedes en el lobby principal.

En el apartado gastronómico el hotel cuenta con seis propuestas para elegir. Además es el único de la península del Yucantán que dispone de “La Mesa del Chef” un showcooking privado para máximo cuatro personas que se convierte en una de las experiencias gastro más demandadas por los clientes.

Sus instalaciones se completan con seis piscinas (una de ellas infinity con cascada y cómodas camas balinesas y otras más pequeñas y de carácter más íntimo que incluyen incluso hidromasaje) spa, gimnasio y una amplia oferta deportiva y de ocio.

Las habitaciones

Royal Hideaway Playacar sólo cuenta con 201 habitaciones que permiten disfrutar de una estancia más personalizada y cuidada al detalle, donde nunca falta la asistencia de un concierge privado. Todas las habitaciones del hotel cuentan con al menos 50 m2 de superficie, balcón o terraza exterior, cama king size y están decoradas con muebles de madera noble y baños de mármol con ducha y bañera de hidromasaje. Además de infinidad de exclusivos detalles que completan el espacio como: televisión por cable, pantalla LED, cafetera, minibar VIP, dock stations para dispositivos multimedia así como un servicio personalizado de check in y check out exprés.

El servicio

El exclusivo servicio del Royal Hideaway Playacar le ha valido ser reconocido como uno de los hoteles más distinguidos de la Riviera Maya y así lo avalan dos importantes reconocimientos internacionales.

El hotel es miembro de Leading hotels of the world un sello que sólo obtienen las propiedades más exclusivas del mundo. Los hoteles que pertenecen a esta categoría de lujo cumplen con los más altos estándares en cuanto a alojamiento, servicio, gastronomía, comportamiento de sus empleados e instalaciones y aseguran una constante adhesión a los más altos estándares de calidad.

