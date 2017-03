Hospedarse en Artiem y disfrutar de la Rock and Roll Marathon Madrid

El próximo 23 de abril tendrá lugar Madrid Rock and Roll Marathon Series, galardonada como una de las mejores maratones del planeta. Artiem Madrid, el primer hotel de España especializado en training, comprometido como siempre con el deporte y la vida sana, ha creado Artiem Rocks Marathon Madrid, un servicio destinado a alojar y facilitar a los runners su participación en esta Maratón. El servicio pone a su disposición todo lo necesario para un descanso reparador y disfrutar de los alimentos más sanos.

El próximo domingo 23 de abril tendrá lugar la Rock and Roll Marathon Series Madrid, una maratón que ha sido galardonada por la Gold Label como una de las mejores del mundo. En el marco de esta popular carrera, Artiem Madrid ha decidido dar vida al proyecto Artiem Rocks Marathon Madrid, que anima a los runners de todo el mundo a correr esta maratón hospedándose en Artiem Madrid. A través de la idea 'LET`S RUN TOGETHER', y transmitiendo la pasión por sentirse bien, la cultura del esfuerzo y el espíritu de equipo, Artiem nos anima a participar en la carrera, con las mayores comodidades y dejando que ellos cuiden de todos los detalles.

Para reservar la estancia en Artiem, lo único que se tiene que hacer es entrar en su página web en la pestaña Marathon y reservar la estancia. ¡Así de simple! Una vez hecho, sólo se ha de preocuparse por apuntarse a la carrera y entrenar, ¡lo demás corre por la cuenta de Artiem!

El servicio incluye: Pack de bienvenida, desayuno saludable, snacks energéticos, almuerzo de recuperación, late check- out y los traslados de ida y vuelta desde el hotel a la carrera (con horarios definidos).

No hay más que pensar para decidirse compartir la experiencia en Marathon Madrid al lado de Artiem Hotels, ¡no va a haber lugar para el arrepentimiento! Además, cabe recordar…cuando alguien diga que no se puede, hay que darse la vuelta y responder: “mírame”.

Acerca de Rock and Roll Marathon Series

Rock and Roll Marathon Series Madrid se ha convertido desde sus inicios, hace ya 20 años, en algo más que una carrera, ya que se trata de un gran evento deportivo, lleno de adrenalina y rock and roll. Su itinerario recorre los lugares más emblemáticos de Madrid: La Puerta de Alcalá, la Cibeles, la Puerta del Sol o el Retiro. Además, la carrera estará amenizada por 18 conciertos callejeros de música en directo y de, cómo no, el inigualable calor del público. A la hora de hablar de las distancias, podrás elegir entre correr 10 kms, 21.14 kms o 42.2 kms.

Rock and Roll Marathon Series lo forma un equipo que, mediante su animación musical y espectáculos, logra crear esa atmósfera tan positiva por la que se caracterizan todas las ediciones de Marathon Madrid. Por otro lado, Rock and Roll Marathon Series organiza una fiesta el día de antes de la carrera: “Pasta Party”. Una actividad dentro de la feria EXPODEPOR, que tendrá lugar los días 21 y 22 de abril en IFEMA. Cada inscrito a cualquiera de las tres distancias del Marathon Madrid podrá degustar un plato de pasta que le aportará reservas para el esfuerzo que se avecina.

La Feria del Deporte (EXPODEPOR) es visita obligada para todo participante en Marathon Madrid. Ya que es el lugar donde debes recoger el dorsal-chip, bolsa de corredor, regalo conmemorativo y la camiseta oficial.

Por último, es importante destacar que apuntándose a Marathon Madrid se contribuirá a una buena causa, ya que los fondos recaudados con la carrera irán destinados a diferentes causas benéficas de cooperación al desarrollo, deporte por la integración social de personas con discapacidad y la promoción de la práctica deportiva y del atletismo.

Acerca de Artiem Hotels

Artiem Hotels es una empresa familiar que gestiona 4 establecimientos de experiencias, ocio y descanso para adultos en la isla de Menorca desde 1974 y desde 2015 en Madrid. Un referente nacional con un decidido enfoque hacia el bienestar y la salud para todos: huéspedes y colaboradores.

Los cuatro centros (Artiem Capri, Artiem Audax, Artiem Carlos III y Artiem Madrid) viven en un proceso continuo de transformación integral con especial hincapié en un crecimiento basado en intangibles: Freshpeople, Wellness y Aportam. Lo innovador de la marca Artiem Fresh People Hotels es un claro enfoque hacia una filosofía donde la sostenibilidad y las personas componen los pilares de su MANIFIESTO.

Artiem CAPRI, de 75 habitaciones, está situado en Mahón, la capital de Menorca, a pocos minutos del centro comercial de la ciudad y es un lugar ideal para pernoctar durante las estancias de negocios y relajarse por la tarde noche en la zona de spa con vistas a Mahón.

Artiem AUDAX se encuentra en primera línea de mar, privilegiado por su ubicación en Cala Galdana, una playa de fina arena y agua cristalina de la zona sur de Menorca. La Isla de Menorca está protegida en un 50% de su totalidad por ley, con los 19 ANEIs Áreas Naturales de Especial Interés. Cala Galdana está rodeada por dos de ellos que embellecen aun más el entorno de la zona con fácil acceso a las calas vírgenes más famosas de la isla: Macarella, Macarelleta y Mitjana. El Audax****Sup, tiene 244 habitaciones y ha sido calificado por el Tour Operador TUI Travel como uno de los 50 hoteles más sostenibles del mundo y uno de los mejores hoteles de parejas del planeta.

Artiem CARLOS III, renovado en 2012, está enmarcado en la ribera sur del majestuoso puerto de Mahón, el puerto natural más grande del Mediterráneo. Es un confortable cuatro estrellas de 85 habitaciones con unas vistas espectaculares, un Infinity jacuzzi, un original Spa, el Sea Spa, abierto al mar y un restaurante, el Medi, que parece situado en la popa de un barco.

Artiem MADRID, abre sus puertas en diciembre de 2015, con un marcado carácter urban-green con el propósito de importar los mejores valores de la marca isla de Menorca y de la marca Artiem a la capital.