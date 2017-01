Historias de luz en el evento IEDLuce 2017

IEDLuce es un evento dedicado a la iluminación decorativa y al descubrimiento de nuevas maneras de expresión a través de la luz, que tiene lugar anualmente en IED Madrid. La cita reúne a fabricantes, profesionales y público general interesado en el sector de la iluminación alrededor de un espacio expositivo donde ver las últimas novedades de la industria.

En esta ocasión, la cita anual de IEDLuce girará alrededor de las historias de luz: la luz como generadora de espacios y experiencias, y como líder potenciador de los ambientes y sus contenidos.

Además, contará con un espacio para un ciclo de presentaciones donde poder descubrir de primera mano las novedades de empresas y organizaciones punteras de la iluminación y diseño, y con la presencia de importantes personalidades del mundo de la iluminación, como por ejemplo Emrah Baki Ulas. Diseñador de Iluminación y Artista, es uno de los líderes del equipo de iluminación de Steensen Varming y también codirige el estudio lumínico The Lighting Design en la University of Technology de Sydney, conocido a nivel mundial por sus proyectos pioneros. Sostiene que el diseño puede generar una diferencia en la luz y esta puede generar una gran diferencia en la vida, y bajo el título Stories of Light, Emrah presentará en su conferencia una serie de historias provocadoras acerca de la luz y la iluminación, abordando diversas temáticas desde la filosofía, poesía, la ciencia y el aspecto práctico del papel de la luz en el diseño.

Grandes empresas, publicaciones especializadas y asociaciones del sector se confirman un año más como colaboradoras y expositoras en esta jornada dedicado a la iluminación que tendrá lugar el día 2 de febrero en IED Madrid. Esta institución es una escuela pionera en la formación de diseñadores de España, donde tiene presencia desde el año 1994. Pertenece al grupo IED (Istituto Europeo di Design), una network internacional de educación en diseño y management con presencia en Italia, España y Brasil. Durante estos más de 20 años de existencia IED Madrid ha organizado multitud de seminarios, exposiciones, jornadas, coloquios y muestras relacionadas con diferentes aspectos del diseño y abiertas al público.

La entrada es libre con inscripción a través de http://master.iedmadrid.com/eventos/iedluce-2017/