Un hack de Pokémon Go llena a los usuarios de Pokemonedas

Tras la aparición del juego de realidad virtual de Pokémon Go, y tras la final publicación en los países latinoamericanos, se puede decir que Pokémon Go ya ha batido un record de descargas en un breve periodo de tiempo. La aplicación ha superado las descargas en un día a Whatsapp o a Facebook y su popularidad (que aún no sabemos si será efímera), ha llegado al máximo exponente, llegando a salir información en televisión y otros medios de comunicación.