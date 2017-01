Hacer liquidez los activos inmobiliarios: Rental Advance

La escasa oferta de crédito en el mercado, unido a la falta de liquidez y necesidad de financiación, hace que cada día sea más necesaria la creación de productos alternativos imaginativos que permitan suplir estas carencias.

En este caso, se une el sector de los activos poco líquidos, como el inmobiliario o el de las máquinas, y el financiero para crear un producto que hace que personas con inmuebles, hipotecados o no, que no sean vivienda propia y que están en el mercado del alquiler, puedan acceder a tener liquidez para solventar problemas o símplemente para hacer nuevas inversiones, ya que no se cobran intereses, no es un préstamo.

También es muy interesante para promotores que, cuando llegó la crisis, se quedaron con inmuebles acabados y, ahora que parece que el sector de la promoción empieza a respirar, no pueden acceder al crédito bancario.

Pero este producto que saca FórmulaCapital al mercado no es sólo beneficioso para conseguir liquidez, también ayudará a sectores como el de las Agencias Inmobiliarias o los Administradores de Fincas a potenciar su negocio, ya que les da valor añadido, les ayudará a incrementar sus clientes y si son un poco hábiles les ayudará a que sus clientes reinviertan en sus inmuebles.

FórmulaCapital, a través de Rental Advance, adelanta hasta el 70% de los derechos de alquiler a cualquier propietario, esté o no alquilada la propiedad.

Pongamos un ejemplo:

Inmueble situado en Gijón, en la Calle Marqués de San Esteban 25, 2º Izda. Alquilado por 500€ al mes, comunidad a parte. Si multiplicamos las rentas que la propiedad obtendría en 36 meses nos iríamos a un importe total de 18.000€. Con Rental Advance el propietario podría obtener hasta 12.600€ que cobraría por adelantado.

Con Rental Advance no hay ni mínimo ni máximo. El producto encaja para un inmueble como el del ejemplo, como para un edificio de oficinas o un local alquilado a una gran marca.

Si el inmueble está sin alquilar igualmente podemos acudir a Rental Advance. Nuestros especialistas hacen un estudio de mercado y calculan una renta lógica sobre la que se hará la propuesta.

Para recibir información, contactar con:

Teléfono: 911 442 553 WhatsApp: 646 435 017 mail: rentaladvance@formulacapital.es

Para conocer otros productos de FórmulaCapital: www.formulacapital.es