Grupo SATEC participa en el programa H2020 de la UE con un proyecto para el desarrollo de Fog Computing

La multinacional tecnológica española Grupo SATEC participa desde principios de 2017 en el programa H2020 de la Unión Europea con su proyecto RECAP. El consorcio RECAP está compuesto por nueve socios de cinco países: tres universidades (Universitaet Ulm, Umea Universitet y Dublin City University); un centro de investigación (Fundación Imdea Networks); dos pymes (Tieto Sweden Support Services y Linknovate Science) y tres grandes empresas (Intel Research and Development, British Telecomunications Public Limited y SATEC).

RECAP tiene como objetivo el desarrollo de la próxima generación de aplicaciones y sistemas de aprovisionamiento y remediación basados en el modelo de computación denominado 'fog computing' (también edge y cloud computing) a través de avances de investigación centrados en optimización, simulación y automatización (http://www.recap-project.eu/). Dichos avances son, entre otros, el modelado de aplicaciones en arquitecturas fog/edge/cloud computing; el modelado automático de cargas de trabajo; los sistemas de optimización de infraestructuras de centros de datos; la simulación de escenarios fog/edge/cloud a gran escala y la rehabilitación de sistemas y redes distribuidas complejas.

Para Miguel Ángel López Peña, Director de innovación y desarrollo en Grupo SATEC, “la participación de Grupo SATEC con RECAP en H2020 representa una oportunidad estratégica de fortalecer la innovación tecnológica (aplicación comercial de los resultados de la investigación en ciclos cortos), la competitividad (mediante la diferenciación) y la internacionalización (se generan nuevas oportunidades de negocio en los países de origen de los socios del proyecto). Finalmente, el respaldo financiero aportado por el programa H2020 supone un impulso fundamental para permitir a las compañías asumir los costes y los riesgos propios de las iniciativas más innovadoras.”

En el proyecto RECAP, Grupo SATEC parte de la propuesta de investigación sobre fog/edge computing, y analiza el impacto del desarrollo masivo de la IoT/IoE (Internet of things/Internet of Everything) y la necesidad potencial de clientes (operadoras, utilities, etc.) para dar solución a los problemas que les afectarán a corto y medio plazo.

Este proyecto de I+D+I se ejecutará durante el periodo 2014-2020 en el ámbito del programa marco de la Unión Europea conocido como Horizonte-2020 (H2020). Se trata del programa de investigación e innovación más ambicioso puesto en marcha por la Unión Europea (UE) y pretende convertir las grandes ideas surgidas de los laboratorios en productos de mercado. Horizonte-2020 tiene un presupuesto cercano a los 80.000 millones de euros y define tres áreas prioritarias: “ciencia excelente”, “liderazgo industrial” y “retos de la sociedad”.