Google, Alibaba, Vodafone, Iberia y otras 200 empresas protagonizarán el próximo eShow Madrid

La feria que un año más traerá a Madrid las principales novedades del sector eCommerce, Digital Marketing, Hosting & Cloud, Social Media, Mobile e Internet of Things contará con ponentes de la talla de: Rodrigo Cipriani Foresio, Managing Director for Southern Europe de Alibaba Group; Andy Stalman, Mr. Branding y autor del best seller Brandoffon; Miguel Carlos Martínez Díaz, Mobile Solutions Consultant en Google/COMUNICAE/

La feria que un año más traerá a Madrid las principales novedades del sector eCommerce, Digital Marketing, Hosting & Cloud, Social Media, Mobile e Internet of Things contará con ponentes de la talla de: Rodrigo Cipriani Foresio, Managing Director for Southern Europe de Alibaba Group; Andy Stalman, Mr. Branding y autor del best seller Brandoffon; Miguel Carlos Martínez Díaz, Mobile Solutions Consultant en Google

Acompañando el crecimiento del eCommerce en España, que ya factura más de 18’2 millones de euros y cuenta con cerca de 15.000 páginas que venden online, eShow Madrid, la Feria y Congreso profesional de eCommerce y Digital Marketing, abre sus puertas de nuevo reuniendo a más de 10.000 profesionales y 250 ponentes de la industria digital.

La 31ª edición de la feria (8ª en Madrid), que se celebrará los próximos días 25 y 26 de octubre, en IFEMA Madrid, destaca por el importante plantel de empresas que participan como ponentes, patrocinadores y expositores y el alto nivel de sus ponentes.

La Inteligencia Artificial (IA) cobra tanta importancia este año que, por primera vez, se dedica una feria alternativa a eShow íntegramente a este tema, AIshow. Junto a la IA, el Big Data es la otra gran tendencia en el sector eCommerce. Los retos de la internacionalización para las empresas de moda y los avances en marketing también serán parte fundamental de la agenda del congreso, además de los ya clásicos casos de éxito de empresas.

Precisamente de la importancia de contar con un partner a la hora de abrirse al mercado internacional nos hablará el Managing Director of Southern Europe del gigante Alibaba, Rodrigo Cipriani Foresio. En su ponencia ilustrará cómo la empresa china de tecnología pretende reescribir el futuro del comercio creando una nueva experiencia de compra conjunta basada en el online, offline, la logística y los datos.

Andy Stalman, conocido mundialmente como “Mr. Branding”, se centrará en el nuevo branding del siglo XXI, inspirado en la antropología, sociología y psicología: “La clave para crear una marca de éxito se basa en llegar al corazón de los clientes. Una marca reconocida genera en el consumidor un comportamiento, una marca amada genera un compromiso. ¿Y cómo logramos esto? Ofreciendo experiencias, convirtiendo al cliente en parte de la historia de la marca”.

Para Google, la clave en el futuro del eCommerce está en la web móvil, como explicará Miguel Carlos Martínez Díaz en su masterclass “La web móvil que viene”.

Este año la feria alcanza su máxima expresión gracias a la variada agenda de actividades como:

1. BlackFriday Stage, el auditorio que presenta las últimas soluciones para preparar tu eCommerce de cara a la nueva campaña BlackFriday.

2. Marketplace Circus pretende seguir las tendencias del sector en las que cada vez más ecommerce deciden vender a través de Marketplace o crear los suyos propios.

3. La Tienda del Futuro llega a Madrid en un área de 80m2 que recrea una tienda conectada en la que se pueden las últimas soluciones en Smart Retail: Digital Signage, Diseño Virtual de Catálogos, Wi-Fi Marketing, Soluciones Software, Price Intelligence y mucho más.

4. Net Fashion Forum: el foro dedicado a moda se centrará este año en la internacionalización de las empresas del sector, de la mano de Brandsdistribution.

5. TOP500 Guide, tras su primera edición de la Guía TOP 100 Ecommerce, que reunió a las 100 eCommerce que más facturan en España, eShow ya prepara su segunda guía aumentando a 500 eCommerce con los principales KPIS: facturación, tráfico, entregas, compradores y ticket medio, entre otros.

Además por primera vez se celebra de manera paralela AI Show, la primera conferencia y exposición en España enfocada exclusivamente en presentar las aplicaciones de la Inteligencia Artificial (IA) y en analizar las repercusiones que éstas tienen en las empresas. Las soluciones reales que están transformando la productividad del negocio. AIshow reunirá a investigadores y profesionales de diversos campos con el propósito de explorar las interacciones y los impactos prácticos de la Inteligencia Artificial (IA). Profesionales del Machine Learning, Machine Vision, Procesamiento de Lenguajes Naturales (PLN), Robótica y Cognitive Computing de sectores tan diversos como el médico, el financiero, el logístico y por supuesto el tecnológico.

El CEO de eShow y AIshow, Agustín Torres, se muestra muy satisfecho con la convocatoria de ponentes y asistentes profesionales de esta 31ª edición de feria: “La talla de nuestros ponentes y tematización de actividades en la feria convierte un año más a eShow en la feria de referencia en la industria digital. Queremos agradecer a las más de 200 empresas presentes y a nuestros sponsors como Paga+tarde, Banco Sabadell, Cetelem, Correos, GLS, Good Rebels, MRW, Bing, Nacex, Vtex, .eu, Interdigital, Martech Forum, Sellbytel Group, Mirakle, DHL y Correos Express la excelente agenda que convierte el congreso en cita obligada para cualquier profesional del sector”.

Vídeos

eShow Madrid 2017 - Impulsando tu negocio digital



Fuente Comunicae