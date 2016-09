GironaNoticies.com cumple once años en plena evolución

El portal del grupo GN celebrará la efeméride este domingo 11 de septiembre consolidado como uno de los mejores formatos digitales de España

El diario electrónico GironaNoticies.com celebrará este domingo, 11 de septiembre, su undécimo cumpleaños. Lo hará como el digital que más crece en Cataluña y consolidado como uno de los diez mejores diarios digitales del Estado, tal y como señala la Asociación Rediseño de diseño gráfico. Esto ha sido posible después de una apuesta clara y firme a la hora de fomentar la información local, uno de los ejes principales de la plataforma, que ha permitido durante estos años dar voz a municipios y hechos noticiables que a menudo quedan en el anonimato.

La progresión del portal queda patente en la evolución de su audiencia durante el último semestre, con más de 670.000 visitas mensuales y un incremento de usuarios de un 29,96%, y también en cuanto a la cifra de visitas, provenientes sobre todo desde Cataluña pero también de muchos otros puntos de España, un perfil en auge. Además, esta evolución también se hace evidente si se hace un vistazo a las estadísticas del gráfico Alexa o de la empresa de análisis MOZ: con un 'page rank' de 6,31, el portal crece un 40% en referencia al dominio y un 50% en la web, un contexto que lo catapulta como el espacio digital con más popularidad de la demarcación gerundense.

Para llegar hasta aquí se han tenido que superar varias etapas. Hace un año y medio la web se llenó de novedades con el objetivo de dar la bienvenida a un diseño más interactivo, legible y con una clara presencia de los contenidos multimedia, unos elementos que se interrelacionan con una potente difusión en las redes sociales para elaborar una información global y apta para múltiples perfiles de usuarios.

"Once años de éxitos y de perseverancia"

El undécimo aniversario del espacio digital ha generado diversas reacciones entre los gerundenses, que celebran como uno de los medios nacidos en la era de Internet ha alcanzado la meta de consolidarse de una manera convincente. "Once años de éxitos y de perseverancia, once años que han servido para resituar esta nueva tendencia del mundo digital para poder ayudar a que las noticias lleguen mucho más rápido y estén al alcance de todos", detalla el presidente de la Diputación de Girona, Pere Vila.

Quien también se congratula del crecimiento de GironaNotícies es la alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, que subraya "la visión de futuro" que el espacio, dirigido por Xavier Palomino, tuvo hace once años. "Hay que reconocer la apuesta incipiente por el mundo digital que hizo y que sigue haciendo GironaNotícies y su capacidad para ser pionero y para mantenerse en un lugar destacado entre los medios digitales", añade.

Desde el digital catalán se ha apostado desde siempre por promover y divulgar el valor turístico de la provincia gerundense, tal y como destaca la concejala de Turismo de Castell-Platja d'Aro, Imma Gelabert: "Se trata de una herramienta de difusión adaptada a los momentos actuales y a las necesidades de la gente. Llegar de manera digital a dar tantas informaciones como da GironaNotícies ayuda mucho a difundir la promoción y el trabajo de los municipios".

Otro de los ejes vertebradores del diario electrónico es la cultura. Lo recalca el director del Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona (Fitag), Martí Peraferrer, que refiriéndose a su propio festival concreta que la web no sólo se convierte en una buena herramienta para "difundir el día a día" del evento, sino que también es útil para dar a conocer los propios contenidos que se generan desde dentro del mismo Fitag. "Esta cadena de noticias, que se alarga y se distribuye, ayuda mucho", añade.

Desde el sector comunicativo, por su parte, también se destacan los aspectos que han llevado la web a convertirse en un medio de referencia en las comarcas gerundenses. "Es un medio que no sólo ha innovado en el formato, sino que también lo ha hecho en lo que hace referencia a las demandas del usuario. Al fin y al cabo, un diario puede tener más o menos audiencia, pero lo más importante es que ésta esté ajustada a un determinado perfil. La tendencia es ir hacia un medio especializado y GironaNotícies ha dado en el clavo, ya que es una plataforma encajada en un determinado segmento de público y ofrece exactamente lo que el lector quiere", dice el director de ‘El Mundo Financiero, José Luis Barceló.

El post patrocinado, un nuevo reto

Más allá de seguir la actualidad provincial, GironaNoticies.com también apuesta firmemente por el 'post patrocinado', una de las técnicas más evolucionadas los últimos años en cuanto al posicionamiento web. En este sentido, el diario brinda un trabajo conciso y específico con el objetivo de crear contenidos generadores de visitas y tráfico web de alta calidad en espacios digitales concretos. Actualmente, el medio ya cuenta con propuestas de empresas de toda Europa que quieren anunciar y comunicar sus productos y servicios.

El grupo GN

GironaNoticies es la cabecera de referencia de un grupo de comunicación, el grupo GN, comprometido con el periodismo y con el país a través de cabeceras en Girona, Barcelona, ??Lleida y el territorio de la Costa Brava. El grupo complementa su labor como altavoz de información local con colaboraciones con medios españoles e internacionales.