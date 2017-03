Gestoría online: una nueva forma de gestionar un negocio ágil, barata y de calidad

Vivimos tiempos de cambios. Los avances tecnológicos han permitido la aparición de nuevos modelos de negocios y la adaptación de otros tradicionales que, apoyándose en las nuevas tecnologías, han podido brindar al mercado nuevas alternativas.

El servicio tradicional de gestoría está evolucionando en la forma de hacer las cosas gracias a la aparición de nuevas empresas que ofrecen servicios de gestión y asesoría sin desplazamientos, a precios muy reducidos y, lo más importante, de calidad. ¿Y cómo es esto posible? Sin duda, gracias a Internet.

¿Qué es una gestoría online?

Es una empresa que asesora a sus clientes y además realiza en su nombre los trámites obligatorios ante las administraciones públicas. Tramites que ya los realizaban las gestorías tradicionales, pero la diferencia radica en que la comunicación entre cliente y gestor es ahora bajo un entorno digital. María Moreno, economista y asesor, compara la asesoría online con la tradicional como: “La asesoría online es a la asesoría tradicional como el correo electrónico al correo postal”.

Las diferencias clave entre la gestoría online y la tradicional ayudarán a entender mejor el concepto de gestoría online:

- Presencial - online: en la tradicional los autónomos, pymes y empresas tenía un lugar físico al que acudir a recoger u entregar documentación, consultar a su asesor, etc. Esto con la online cambia, pues los clientes se comunican con su asesor por teléfono o Internet sin necesidad de desplazarse al despacho de éste.

Las gestorías online tienen oficinas, pero están dedicadas exclusivamente como área de trabajo de sus empleados y no para recibir clientes. Quien necesite mantener una reunión con su asesor, podrá hacerlo telefónicamente o a través de videoconferencia. Solamente para circunstancias muy especiales (como por ejemplo inspecciones de Hacienda) podrá ser el asesor quien se desplace al domicilio del cliente.

Para el intercambio documental, la gestoría online facilita, a través de su web, áreas privadas para cada cliente en las que este puede entrar desde su ordenador o su móvil para entregar o retirar documentos, todos ellos digitalizados, con los que desarrollar la labor de gestión o asesoría. Estos quedarán guardados allí. Desaparece el hecho de acudir periódicamente a la oficina de su gestor con los documentos en papel. Se ahorra tiempo en desplazamientos y se evitan pérdidas de documentación.

- Horario comercial – libertad de horarios: En la gestoría tradicional solo puede comunicarse con el asesor en horario comercial. No ocurre lo mismo con la online, que asigna a cada cliente un asesor personal con mayor flexibilidad de horarios. En cualquier momento se podrá depositar la información en el área personal en la web de la gestoría online, y el asesor recibe en ese momento un mensaje de que tiene que revisar nueva documentación. Igual ocurre con preguntas, comunicados y mensaje.

- Escasa flexibilidad de cambio - gran flexibilidad de cambio: Muchos han experimentado las dificultades de cambiar de asesoría tradicional. Las asesorías online ofrecen mayor flexibilidad por cuanto el cliente dispone de acceso permanentemente a copia digital de toda su documentación en su área privada. El cliente retiene los documentos originales que quiera guardar. Cambiar desde una gestoría online es tan fácil como facilitar a la nueva gestoría las claves de acceso a la documentación y que ésta pueda descargar lo necesario para continuar con la gestión. Algunas gestorías online, como Gestoría online Sapientia, firman -al cliente que se lo solicite- un compromiso escrito de facilitar, con entrega inmediata, toda la información sobre su actividad.

- Tarifas de asesoría tradicional - low cost de las asesorías online: Los menores costes operativos por ausencia de oficinas abiertas al público, ausencia de documentos físicos y mayor eficiencia y productividad de los sistemas informáticos de las gestorías online reducen mucho los costes de gestión. Esto permite ofrecer tarifas muy inferiores por sus servicios, en iguales niveles de calidad. La diferencia de precio entre asesoría tradicional y online es bastante considerable. La asesoría online puede suponer un ahorro hasta de un 60% en la actual factura.

María José Arteche, asesora en Gestoría online Sapientia, da varios ejemplos: “No nos atrevemos a decir que la asesoría tradicional es cara, pues en un mercado tan competitivo como este, los precios suelen ir muy ajustados. Pero la realidad es que los medios con los que cuenta una asesoría online permiten, que mientras que en el sistema tradicional la gestión de un trabajador autónomo se cobre entre los 600 y 900 €/año, en la asesoría online se sitúa en torno a 350€/año. Misma proporción de ahorro hay en la gestión contable y fiscal de una sociedad; en la online dicha gestión para una pyme ronda los 1.300€/anuales, mientras que la media en las tradicionales alcanza como mínimo los 2.700€ al año”.

- De calidad – de más calidad: No tiene por qué haber diferencias en la calidad del servicio. La calidad no va con el local para recibir a los clientes. El cliente paga por unos conocimientos y unas gestiones que pueden ser perfectamente transmitidos de forma presencial, o por teléfono, videoconferencia, Internet o correo electrónico. Incluso se podría decir que, con frecuencia, al tener las asesorías online normalmente muchos más clientes y trabajar de forma más productiva, se pone a disposición del cliente, equipos más completos y más especializados de profesionales.

María José Arteche de Sapientia, explica que: “La calidad del asesoramiento y la gestión fiscal y laboral de una empresa o autónomo, depende de la preparación y experiencia de los profesionales que realizan el trabajo, y de los medios que utilicen. La automatización de procesos permiten evitar muchos errores. Las asesorías online necesitan utilizar sistemas muy eficientes para poder ofrecer precios muy competitivos. La atención personalizada se basa en medios que permiten la comunicación de forma eficaz y adaptada a las necesidades del cliente. No aporta valor al negocio pagar más por un local para consultar o llevar unos papeles. Se puede hacer desde casa u oficina, y a la hora que interese, sin restar dedicación a tu negocio. Escoger asesoría no deja de ser una elección basada en la intuición, al no tener información previa del 'buen hacer' hasta haber acumulado experiencia de trabajo. En la actualidad se dispone de más información acerca de ese 'buen hacer' de las asesorías online que de las tradicionales, gracias a Internet y la multitud de comentarios y experiencias que podemos valorar a través de las opiniones de los usuarios. Las páginas web y la atención telefónica son un buen escaparate para una valoración inicial".

¿Está realmente justificado el sobrecoste que se está asumiendo en la factura de la gestoría? Quizás sea el momento de que hacerse esta pregunta y de buscar nuevas alternativas.