La franquicia Perfumerías Arcas inaugura un nuevo establecimiento en la localidad albaceteña de Hellín

Perfumerías Arcas, empresa líder en la venta y distribución de productos de droguería y perfumería, que inició su expansión en franquicia el pasado año y cuenta actualmente con 18 establecimientos firmados y 17 abiertos prevé abrir 7 locales más antes del verano del 2017.

Su lema, 'tenemos los mejores precios garantizados en perfumería y droguería', les ha llevado al éxito en cada sitio en el que abren.

El nuevo local cuenta con 150 metros cuadrados, situados en la céntrica calle Sol, número 3, por donde habitualmente transitan un amplio número de mujeres y hombres, clientes potenciales de Perfumerías Arcas. Dentro de la superficie de venta se expone, como siempre, una amplia representación de droguería, cosmética y perfumería con los mejores precios con más de 1.500 referencias.

No son marcas blancas, sino que son primeras marcas de fabricantes nacionales y extranjeros. En el establecimiento se podrá encontrar una diferencia de hasta 10 euros en un perfume de marca y, esto, en la situación económica actual es algo que todos los clientes buscan. Siempre con los precios más competitivos del mercado.

Actualmente la Red de Perfumerías Arcas suma un total de 18 establecimientos firmados y 17 abiertos al público, de los cuales 13 son franquiciados y 4 establecimientos propios ubicados en Elda, provincia de Alicante. Los trece franquiciados están en As Pontes (A Coruña), Málaga, Martos (Jaén), Pontevedra, Valencia, Oviedo, Bollullos Del Condado (Huelva), Malgrat de Mar (Barcelona), Almagro (Ciudad Real) , Parla (Madrid), Mijas (Málaga), Sanlúcar la Mayor (Sevilla) y ahora en Hellín (Albacete).

Todos los franquiciados han contado desde el momento inicial con la ayuda de la Central para elegir el mejor emplazamiento en sus localidades.

Las ventas tanto en los establecimientos franquiciados como propios están siguiendo los parámetros marcados por la Central, incluso han mejorado. Actualmente preparando ya la campaña de primavera del 2017 que se espera será muy buena en cuanto a ventas.

Las claves del éxito de Perfumerías Arcas es tener siempre los precios más bajos del mercado en droguería y perfumería. Dada la situación económica actual, los clientes buscan una buena oferta de productos al mejor precio.

La Central de Perfumerías Arcas está formada por un gran equipo de profesionales con una dilatada experiencia en las diferentes áreas de negocio, pero también con un amplio bagaje y conocimiento en las áreas de aprovisionamiento y logística.

La franquicia Perfumería-Droguería Arcas

Esta dilatada experiencia se pone ahora al servicio de los futuros franquiciados, para que basándose siempre en su excelente política comercial y de servicio, se hagan con un número importante y creciente de clientes de droguerías y particulares.

Otras ventajas a destacar para aquellos que deseen emprender este negocio, es que contará con un negocio seguro, de fácil gestión y alta rotación de producto. Además ofrece la posibilidad de añadir un Gabinete de Estética que hará incrementar la facturación de la perfumería por sólo 3.700 Euros adicionales de inversión. Por último, Arcas se posiciona como la opción ideal para el autoempleo.

Las personas interesadas en montar una franquicia de ARCAS deben ser personas con espíritu emprendedor y dinámico y que disponga de un local de al menos 140m2. La inversión inicial total será en torno a los 55.000€, en el que se incluyen entre unos 27.000 € de stock inicial, IVA, decoración, mobiliario, rotulación, vinilos, etc, es decir proyecto llave en mano. No se incluye obre civil, pero siempre se busca locales que no precisen obra civil muy grande.

Para más información:

Beatriz Vega

bvega@tormofranquicias.es

Antonio Arcas

contacto@perfumeriasarcas.com