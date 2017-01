Flight Level Design: Talento e Innovación

Cada vez hay más empresas españolas con proyección internacional que ocupan una posición de liderazgo en sus respectivos sectores. Los productos y servicios ‘made in Spain’ incorporan un alto valor añadido y gozan de reconocido prestigio.

Las empresas españolas son líderes en sectores innovadores como infraestructuras y la gestión de las mismas (por ejemplo: infraestructuras de alta velocidad), energías renovables, logística, transportes, finanzas, automoción, biotecnología, medioambiente, tecnologías de la información y comunicación, sanidad, industria aeronaútica, etc. Este es el caso de Flight Level Design, empresa española ubicada en Málaga donde se fabrican los simuladores que usan muchas aerolíneas para la formación de su personal auxiliar de vuelo (TCP).

Estos simuladores son un recurso imprescindible ante situaciones de peligro y problemas de seguridad. La empresa trabaja tanto con simuladores de cabina como aparatos de entrenamiento para puertas y ventanas de emergencia en aviones AIRBUS A320/A330, BOEING 737NG, BOEING 787, etc.

Estos simuladores capacitan a miles de auxiliares de vuelo para el entrenamiento recurrente anual. Lo más importante en un fuego a bordo es la prevención. Para ello, los TCP (tripulantes de cabina de pasajeros) revisan periódicamente los baños durante el vuelo, especialmente en vuelos nocturnos y transoceánicos.

Si finalmente se produce un fuego a bordo, es de vital importancia proceder a su extinción lo más rápido posible, teniendo en cuenta lo que se está haciendo. Para eso están los procedimientos de emergencia, que todos los TCP deben conocer perfectamente y aplicarlos con sentido común, teniendo que coordinarse con el resto de la tripulación en la extinción del mismo. A finales del 2016, Flight Level Design ha iniciado la fabricación de “PBE´s” ó “máscaras de protección contra el humo” para el entrenamiento de seguridad de la tripulación.

Para más información visite: fld.es flightleveldesign.com (+34) 952 04 17 40 info@flightleveldesign.com

Flight Level Design.com (fld.es): Talent and Innovation

At the present time, there are more and more Spanish companies which turn international and get a leading position in different sectors. Diverse “Made in Spain” products and services incorporate an added value and are recognised as prestigious.

Spanish companies lead in innovative sectors such as infrastructure sector and its management (e.g.: high-speed infrastructure), renewable energies, logistics, transport, finance, automotive industry, biotech, environmental sector, information and communication technologies, healthcare, aeronautics industry, etc. This last one is the case of Flight Level Design, a Spanish company located in Malaga, which manufactures simulators used by numerous airlines for aircrew training (cabin crew).

These simulators are an essential resource in dangerous conditions and security problems. The company provides both cockpit simulators and training simulators for doors and emergency windows of airplanes like AIRBUS A320/A330, BOEING 737NG, BOEING 787, etc.

These simulators enable thousands of aircrew members for their annual training. During a fire in cockpit, what matters the most is its prevention. To do so, aircrew members regularly examine toilets during the flight, specially for night and transoceanic flights.

In case of fire on board of aircraft, it’s crucial to extinguish it as soon as possible, taking into account how it must be done. All aircrew members must be familiar with emergency procedures and know how to apply them on common sense, coordinating the fire extinguishing along with other team members. By the end of 2016, Flight Level Design started manufacturing Protective Breathing Equipment (PBEs) – masks against fire smoke – for security training addressed to aircrew members.

