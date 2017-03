Ferreterías Industriales renueva sus ofertas en climatización, maquinaria, herramientas y otros productos

Ferreterías Industriales, tienda online especializada en suministros para bricolaje, cerrajería, ferretería y otros segmentos, actualiza su catálogo de productos, con el fin de seguir fidelizando a los clientes más exigentes. Tanto es así que sus escaparates en línea muestran descuentos de hasta el 40%, donde podemos encontrar productos y maquinaria de última generación, siempre con la confianza que inspira un equipo de profesionales con tres décadas de experiencia.

Según Ecommerce Europe, el ecommerce español alcanzó una cota de facturación de 18,2 millones de euros, posicionándose en el ‘top’ cinco del continente europeo. No obstante, son muchos los sectores que no han acogido con igual entusiasmo los nuevos canales de venta, y su presencia continúa siendo mínima en el comercio electrónico. Buen ejempo de ello son las empresas y proveedores del segmento ferretero, que han abrazado tímidamente el mundo 2.0. Sin embargo, este no es el caso de Ferreterías Industriales.

Desde 2012 esta tienda online responde admirablemente a las necesidades del cliente digital, y por ello su oferta de climatizadores se ha actualizado de forma reciente, con el fin de mantener los mejores precios de este mercado. Su catálogo también sorprende por su variedad, con radiadores, calderas, aires acondicionados, bombas de calor, estufas de leña, termostatos o cronotermostatos, entre otros.

Especial atención merecen sus ofertas en herramientas y maquinaria industrial, donde reconocemos marcas de prestigio internacional como EcoForest, Rems, Stayer, Fischer, Hitachi, Bellota o Makita. Podemos encontrar aspiradores, ventiladores , generadores, hidrolimpiadoras, hormigoneras, herramientas eléctricas y otros productos para casa y jardín, tanto manuales como automáticos. Destacamos asismismo las promociones especiales de temporada, donde nunca falta maquinaria destinada a industrias y a clientes de a pie, con descuentos del 20% y del 40%.

Mejorar la confianza del consumidor es uno de los grandes desafíos de este sector, cuyos consumidores se sienten más predispuetos a comprar en el establecimiento físico que en el virtual. Afortunadamente, en Ferreterías Industriales hacen lo imposible por proporcionar todas las facilidades al cliente digital: envíos gratuitos en pedidos superiores a 100€, planes de financiación a través de la plataforma Paga+Tarde, etc. Prueba de su éxito es la valoración 4.6 sobre 5 que ostentan en eKomi, líder internacional en opiniones y valoraciones de productos.

Desde su fundación en 1996, Ferreterías Industriales consideró que la satisfacción del cliente debía ser el verdadero Norte de su equipo de profesionales, que trabajan incansablemente para ofrecer miles y miles de productos de las mejores marcas internacionales, siempre a precios competitivos. Una filosofía ganadora, que tanto ayer como hoy sigue encontrando el eco de millones de consumidores satisfechos.

Acerca de Ferreterías Industriales

