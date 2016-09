El éxito de los planes de entrenamiento online con Nilplan.com

Niplan es una startup creada en Andorra para ayudar a la población a estar en forma entrenando con un plan, siguiendo un dieta saludable y todo desde el móvil

Ya hace tres meses que se lanzó al mercado nilplan.com, web realizada por expertos en deporte y nutrición, donde se pueden comprar planes de entrenamiento y dietas dirigidas a personas que no disponen de mucho tiempo para entrenar y con un nivel no muy avanzado. La filosofía de nilplan.com se basa en el Happy Fitness: entrenar y no sufrir es posible. El plan de 10 semanas está estudiado para que que todas las personas lo puedan realizar fácilmente sin la ayuda de nadie, solo con un móvil o tableta como recurso. Este plan garantiza el éxito de los objetivos de los usuarios con una presentación muy fácil de entender y de ejecutar todos los ejercicios y dietas.

En estos 90 días de su lanzamiento, ya hay más de 1.200 personas que siguen su plan y, la web ya ha alcanzado más de 50.000 visitas. El éxito de este proyecto es gracias a su equipo joven y dinámico y el buque insignia de la empresa, Nil Ubach, gran conocedor del sector.

Aunque este sea solo el principio. Ya se está preparando una segunda fase que incluirá más planes de entrenamiento para más niveles y también está previsto realizar planes de entrenamiento específicos por objetivos o deportes, tenis, pádel, golf, running... Estos planes estarán realizados por los expertos entrenadores que forman Nilplan y con la misma filosofía de que el entrenamiento agradable es posible.

La inversión inicial del proyecto ha sido de 40.000€ con recursos propios y la segunda fase se ampliará a 100.000€, de los que, un alto porcentaje irá destinado a publicidad y marketing.

En las redes sociales y blog se respira un ambiente muy deportivo pero a la vez muy cercano y, ésta comunicación es la que hace que todos los usuarios estén muy satisfechos con los planes, la interacción con ellos es fundamental para que todo el proceso tenga el sentido adecuado, correcto y justo. El entrenamiento en casa ya no es aburrido con www.nilplan.com

