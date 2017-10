El éxito de Nadal y Garbiñe hace renacer la fiebre del tenis

Se veía venir. El éxito de los dos mejores tenistas españoles en las categorías masculina y femenina ha provocado un significativo aumento en las reservas de pistas de tenis, jugadores, y demanda de clases particulares y cursos/COMUNICAE/

Evolución de Nadal y Garbiñe

La evolución de ambos tenistas durante el último año y medio ha sido bien distinta, si bien ambas han desembocado en el mismo maravilloso final.

El tenista mallorquín comenzó 2016 en la quinta posición del ranking y, desde entonces, nunca salió del Top-10. Aunque no todo fue un camino de rosas ya que no logró meterse en el Top-3 hasta junio de 2017, tras ganar títulos tan importantes como Roland Garros o el US Open.

Por contra, Garbiñe Muguruza ha tenido una últimas temporadas llenas de altibajos, con grandes momentos para la historia del tenis español, ganando Roland Garros y Wimbledon seguidos de otros resultados inesperados. Esta temporada ha sido la de consolidación en la élite, alcanzando el número 1 y demostrando que ya es toda una realidad

Además, por primera vez en la historia, dos españoles son los número 1 de sus respectivas categorías lográndolo en momentos totalmente distintos en su carrera. A Rafa muchos lo daban ya por perdido, mientras que “Garbi” ha convertido su condición de promesa en toda una realidad.

Y… ¿Cómo ha afectado todo esto al tenis amateur?

Según un estudio realizado por Syltek, empresa líder en Software de gestión para clubes deportivos en España, entre más de 100 clubes de tenis de toda España, el número de jugadores, el número de reservas y el número de personas que solicitan clases individuales y cursos ha crecido considerablemente durante este período.

En primer lugar, el número de jugadores únicos ha crecido un 22%, de 14.670 al mes a 18.782. Se consideran jugadores únicos al número de personas que reservan pista de tenis al menos una vez, sin importar el número de veces que lo hayan hecho.

Por otro lado, el número total de reservas de pistas de tenis en estos 100 clubes ha pasado de 74.294 a 97.259, lo que ha supuesto un incremento de reservas totales del 15% en tan solo 18 meses.

El mayor incremento durante este período se ha producido en las clases particulares de tenis. Las clases con monitor han pasado de 2.391 mensuales a principios de 2016, a las 5.356 del pasado mes de agosto, lo que supone un aumento del 55%, más de la mitad que hace año y medio.

Por último, los cursos de tenis han pasado de 21.845 mensuales a 25.519. Un incremento del 14% en aquellas clases que se realizan con monitor y en grupo.

Como podemos comprobar, son evoluciones muy importantes tras unos años en los que las reservas de pistas de tenis habían sufrido un duro golpe en detrimento de otros deportes, principalmente el pádel.

Según el mismo estudio, uno de los principales motivos ha sido el aumento de Apps para reservar pista de tenis online, facilitando el proceso de reserva en pistas deportivas por toda España.

¿El futuro? Todavía no se sabe si se volverán a ver los niveles de ocupación de hace unos años pero, desde luego, no parecen ir desencaminados.

