Los españoles pagarán hasta 50 euros más en el recibo de la luz por el consumo navideño

El árbol de Navidad, el Belén y las luces decorativas, entre otros, con una media de uso de cuatro horas diarias entre el 22 de diciembre y el 7 de enero, harán que los españoles paguen en el próximo recibo de la luz casi hasta 50 euros más, según Kwiil, la startup española especializada en el sector eléctrico. La compañía propone a las familias una serie de recomendaciones para que la factura durante estas fechas no se dispare

Los hogares españoles pagarán de media 20 euros más en su próxima factura de la luz, según un estudio realizado por Kwiil, la empresa española especializada en el sector eléctrico. El árbol de Navidad, el belén y las luces decorativas son las principales razones del aumento en la factura, aunque los aparatos eléctricos, utilizados con más frecuencia en estas fechas, también influirán en el aumento del coste de la luz.

El horno, con un uso aproximado de cinco horas, la vitrocerámica (3 horas), el lavavajillas (5 horas) y el aire acondicionado, con un gasto medio aproximado de 1kw por hora, podrían incrementar el recibo de la luz hasta en 50 euros durante el periodo navideño.

Borja Moreno, fundador y CEO de Kwiil, invita a todas las familias a “tomar conciencia y una mayor sensibilización durante estas fechas tan significativas, en las que muchas familias no podrán asumir estos costes debido a la pobreza energética”, y añade que “hay que hacer todo lo posible por reducir de manera drástica el consumo, teniendo en cuenta diversos factores y consejos que proporcionamos desde Kwiil”.

Medidas de ahorro

Ante la problemática del aumento en la factura mensual de la luz tras las navidades, Kwiil propone las siguientes recomendaciones a llevar a cabo durante estos días:

Calefacción. Se recomienda que se encienda a partir del mediodía, entre las 14:00 y las 16:00 horas, que suele ser el intervalo más barato y mantenerla a una temperatura de entre 19 y 21 grados que será suficiente para tener un ambiente agradable y apagarla por la noche. También es necesario tener en cuenta que cada grado de incremento sobre las temperaturas indicadas supone entre un 5% y un 7% más de consumo.

Adornos navideños. Son la principal causa del aumento de la factura durante estas fechas, por lo que si se quiere ahorrar, se recomienda el uso de luces de bajo consumo. Las luces LED son las más recomendadas por los expertos.

La cocina. Es uno de los grandes quebraderos de cabeza ya que durante estos días la actividad en ‘los fogones’ no cesa, por lo que es recomendable, en la medida de lo posible, informarse sobre la tarifa horaria más conveniente y realizar este trabajo en las horas en las que la tarifa es más barata, es decir, durante la madrugada y hasta las 10 de la mañana. De igual forma, Kwiil pone énfasis en el tipo de utensilios a utilizar en la cocina ya que, por ejemplo, la olla exprés consume menos electricidad que las cazuelas, así como aprovechar el espacio de los electrodomésticos y no abrirlos a no ser que sea necesario (cada vez que se abre y cierra la puerta del horno se pierde un 20% del calor acumulado).

Electrodomésticos. Durante los doce meses del año Kwiil propone el uso racional de los electrodomésticos, y evitar utilizarlos en los momento del día que son hora punta en la tarifa. Por ello, lavadoras, lavavajillas y demás aparatos de nuestro hogar deberán ser usados por la noche, de madrugada o a primera hora de la mañana.

‘Consumo invisible’. Se refiere a los aparatos electrónicos conectados permanentemente a la red. Desde Kwiil se recomienda desenchufar los electrodomésticos o usar enchufes inteligentes como los Smart Plugs que monitorizan el consumo.

Kwiil afirma que si se tienen en cuenta estas recomendaciones y se valora el gasto real que suponen todos los aparatos electrónicos en el hogar se podría reducir la factura de la luz a la mitad.

