Escape Rooms, la oferta de ocio con mayor crecimiento en España en el último año

Con márgenes que superan el 30% de rentabilidad y un público que no para de crecer, nos encontramos ante la actividad de ocio que más crece en el mundo: no en vano, la oferta en nuestro país se ha cuadruplicado en el último año y la tendencia sigue siendo de crecimiento exponencial. The Rombo Code, el escape room más grande de Madrid, ya planea su expansión a través de franquicias y cuentan por qué