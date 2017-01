Enrique Cortés Alonso entrevista a Luis Castilla, CEO de Acciona Infraestructuras

Enrique Cortés Alonso, presidente del Instituto para el Liderazgo Estratégico de España (ilee.es) entrevista a Luis Castilla, CEO de Acciona Infraestructuras, dentro del ciclo 'Conversaciones Estratégicas'. El ILEE incorpora y trata de difundir ideas, modelos de análisis y reflexiones de probada eficacia desarrolladas en las mejores escuelas de pensamiento estratégico de universidades e instituciones del máximo prestigio internacional como Harvard, Columbia, MIT y otras similares/COMUNICAE/

Conversaciones estratégicas, enero de 2017

Uno de los fines del ILEE es contribuir a la modernización del panorama de gestión estratégica y liderazgo en España. Desde la perspectiva de estar dirigiendo una empresa multinacional en un entorno global, ¿cómo ves la situación española en este sentido?

En España las cosas se hacen bien porque los resultados en muchos campos son muy visibles, pero es cierto que nos falta cultura de metodología estructurada para pensar de manera estratégica. Es difícil establecer en las organizaciones la disciplina necesaria para pensar de manera ordenada y con metodología estratégica. Seguramente tenga algo que ver con el carácter latino. Es curioso ver directivos con un impulso muy estratégico y muy visionarios que no solicitan a sus equipos la aplicación de ninguna metodología de manera sistemática.

Según mi experiencia personal, siempre me ha parecido importantísimo establecer una disciplina que incentivase conversaciones estratégicas a diferentes niveles. Cuando en una empresa existen negocios distintos tanto por su objeto como por su tamaño, es vital la comunicación entre las distintas áreas, provocar foros y conversaciones estructuradas con la metodología adecuada para fijar una estrategia común.

¿Tú crees en el potencial generador de valor de la metodología estratégica si se aplica?

Por supuesto.

Nosotros pensamos que la integración en el tejido social y profesional del respeto al criterio bien elaborado, basado en hechos y modelos reconocidos y no en opiniones sin más es clave. ¿Tienes la sensación de que en las organizaciones, y en España en general, se le da demasiada importancia a las opiniones?

Es indudable que las opiniones externas influyen en las organizaciones y en las personas que las lideran. Creo que, en parte, el problema puede estar originado porque muchos directivos de primer nivel no han recibido formación estratégica y por otra parte, no siempre disponen de sistemas de gestión que les permiten decidir en base a datos y hechos. Hay que fomentar la creación de metodologías para reflexionar sobre las decisiones y la estrategia de las organizaciones.

¿Consideras, por tanto, que una mejor formación metodológica en estrategia tiene un gran potencial para mejorar la gestión de las organizaciones…?

Sin duda.

